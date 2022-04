Leipzig

Der historische Ratsschrank aus dem Jahr 1592 steht bereits in der Ratsstube. Die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft hat das Prachtstück der Handwerkskunst für gut 20.000 Euro restaurieren lassen und macht dies dem Stadtgeschichtlichen Museum zur Wiedereröffnung des Alten Rathauses zum Geschenk. Doch weitere Projekte warten schon.

So muss das Gemälde von Kurfürst Johann Georg I., der Sachsen in der schweren Zeit des Dreißigjährigen Kriegs reagierte, dringend restauriert werden. Dessen Platz in der Fürstengalerie des Alten Rathauses bleibt vorerst leer. Die Lotter-Gesellschaft ist dabei, weiteres Spendengeld zu sammeln. Dabei setzt diese auch auf eine Online-Versteigerung.

Die Spende eines Küstner-Fans

So versteigern die Lotteraner einen Kupferstich mit Radierung aus dem Jahr 1777. Darauf ist der Leipziger Bankier Johann Heinrich Küstner zu sehen, dessen Familie gerade im Museumsneubau am Böttchergäßchen eine Kabinettaustellung gewidmet ist. Kupferstecher ist Johann Friedrich Bause. Das Bild misst mit Rahmen 53 mal 42 Zentimeter.

„Dank einer großzügigen Spende eines Küstner-Fans sind wir in den Besitz dieses Stichs gekommen, den wir nun an einen anderen Kunstliebhaber versteigern wollen“, erklärt Eric Buchmann, der Vorsitzende der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft.

Wer mitsteigern möchte, kann bis Freitag, 29. April, 18 Uhr, sein Höchstgebot per Email an info@lotter-gesellschaft.de senden. Alle Gebote werden vom Vorstand der Lotter-Gesellschaft gesammelt. Derjenige Bieter, der einen Euro über dem zweithöchsten Gebot liegt, erhält den Zuschlag.

Weitere Informationen gibt es unter: www.lotter-gesellschaft.de/projekte/versteigerung/

Von M.O.