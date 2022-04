Leipzig

Durch das neue Lichtsystem wirkt der historische Festsaal im Alten Rathaus freundlicher und einladender. Und die restaurierten Gemälde wie jene in der Fürstengalerie sind heller und können sogar bei Führungen einzeln angestrahlt werden.

„Es ist der Ort für ganz besondere Anlässe und Begegnungen in Leipzig“, gerät Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) nahezu ins Schwärmen. „Ich bin sehr froh, dass dieser Raum in neuem Glanz erstrahlt, und unsere Ehrengäste jetzt Leipzig von seiner besten Seite kennenlernen können.“

Blick in den sanierten Festsaal des Altes Rathaus in Leipzig. Quelle: André Kempner

In der Ratsstube wird übrigens auch die Amtskette aufbewahrt, die Jung zu besonderen Anlässen herausholt. Doch auch die Leipzigerinnen und Leipziger können die „gute Stube“, die mehr als ein Jahr lang geschlossen war und umfangreich modernisiert wurde, bei Konzerten und Veranstaltungen nutzen sowie das Museum besuchen. Am Sonntag ist dies von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt möglich.

Blick in den sanierten Festsaal des Altes Rathaus in Leipzig, der ein neues Beleuchtungssystem erhielt – wobei die historischen Kronleuchter einbezogen worden sind. Quelle: André Kempner

„Bodentanks“ für künftige Nutzungen

Vor und hinter den Fassaden des Alten Rathauses hat sich einiges verändert. Augenscheinlich ist der neue Willkommenstresen sowie die „Rats-Garderobe“ mit Schließfächern, die bei größeren Veranstaltungen ausfahrbar ist. Weniger sichtbar sind die vielen Brandschutz- und Elektroarbeiten, für die beispielsweise nahezu drei Kilometer neue Kabel verlegt worden sind. Aber auch 1,5 Kilometer Kabel für das Wlan.

„Vom Einbruchsschutz bis hin zu neuen Fenstern haben wir vieles verbessert“, erklärt Museumschef Anselm Hartinger und verweist auf den „versteckten Protokolltisch“ für Empfänge und Einträge ins Goldene Buch der Stadt sowie die „Bodentanks“ mit Leitungen, um den Festsaal auch in den nächsten Jahrzehnten flexibel nutzen zu können. Die Ausstellungen in den Räumen an der Naschmarkt-Seite, zwischenzeitlich als Depot genutzt, werden in den nächsten Monaten neu gestaltet.

Blick in den sanierten Festsaal des Altes Rathaus in Leipzig, der ein neues Beleuchtungssystem erhielt – wobei die historischen Kronleuchter einbezogen worden sind. Quelle: André Kempner

Begleitete Führungen am 1. Mai

Insgesamt wurden rund 2,5 Millionen Euro investiert, darunter 900.000 Euro aus dem Fördermitteltopf des Freistaates Sachsen. Fassade und Turm samt Turmuhr wurden bereits vorher modernisiert. Dabei waren viele behutsame Eingriffe in die historische Bausubstanz notwendig. Und es wurden auch Befunde freigelegt, die die Entwicklung des vom Rats- und Gerichtssitz zum Museumsraum gewandelten Gemäuers erlebbar machen.

„Mitten in der Corona-Krise“, so Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke), „wollten wir ein Zeichen setzen, wie wichtig dieses Gebäude für die bürgerschaftliche Identität Leipzigs ist.“ Wer möchte, kann am 1. Mai bei begleiteten Rundgängen vom Verlies bis unters Dach das Alte Rathaus ebenso wie neue Facetten der Leipziger Stadtgeschichte kennenlernen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Von Mathias Orbeck