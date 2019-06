Leipzig

„Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur. Die Reinhaltung der Gewässer und der Luft sowie der Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und der landschaftlichen Schönheiten der Heimat sind durch die staatlichen Organe zu gewährleisten und sind darüber hinaus auch Sache jedes Bürgers.“ So stand es in der Verfassung der DDR. Dass dieses Gesetz immer wieder von den Herrschenden selbst missachtet wurde, war ein Auslöser der Friedlichen Revolution.

Kritik an Umweltzerstörung wurde lauter

Mit dem politischen Protest gegen das SED-Regime regte sich vor 30 Jahren mehr und mehr die Kritik an der Umweltzerstörung. So geschehen mit dem „Pleißepilgerweg“. Am 4. Juni hatten Mitglieder kirchlicher Umweltgruppen als „Arbeitskreis Weltumwelttag (AKW)“ die Veranstaltung „Eine Hoffnung lernt gehen – Pleißepilgerweg 1989“ organisiert, deren Route entlang des wegen seiner starken Verschmutzung unterirdisch kanalisierten Flusses verlief. Die verrohrte Pleiße, die am Naturkundemuseum wieder verdreckt ans Tageslicht kam, war der Opposition ausdrücklich das „Geländer für gesellschaftliche Veränderungen“.

Viele Leipziger unterstützten Pleißepilgerweg

Zu den Organisatoren des Protestes gehörte Tobias Hollitzer, heute Leiter des Museums in der Runden Ecke. Als junger Mann war er aktiv im Christlichen Umweltseminar Rötha und damit auch bei der Aktion „Eine Mark für Espenhain“, die schon 1988 ins Leben gerufen wurde. „Der Pleißepilgerweg war eine geplante Aktion, bei der aber nicht nur die Oppositionsgruppen aktiv waren“, erinnert sich Hollitzer. „Auch zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger, die nicht zur Bürgerrechtsszene gehörten, machten mit. Das Thema Umwelt sprach sie an. Ich erinnere mich, dass es über gute Bekannte möglich wurde, dass die Sekretärin im VEB-Betrieb die Matrizen für das fast 40 Seiten umfassende Pleiße-Heft, das wir zur Demo herausbrachten, schrieb. Ein mir bekannter Siebdrucker in Gohlis half beim Druck des Titelblattes. Unsere Familie war gut bekannt mit Kurt Nowak. Der Professor für Kirchengeschichte an der Karl-Marx-Universität erklärte sich bereit, die Predigt beim Umweltgottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche in Connewitz zu halten.“

SED konnte Umweltgottesdienst in Paul-Gerhardt-Kirche nicht verhindern

Der Gottesdienst war der SED-Macht ein Dorn im Auge, konnte aber von ihr nicht verhindert werden. Nowak nannte dabei die Umweltgruppen „Seismographen der Gesellschaft“ und sagte: „Es sind die Einwohner der Stadt Jericho, die über schlechtes Wasser klagen und Elisa, den Propheten, um Hilfe ersuchen … Es ist eine große Sache, wenn Christen für gesellschaftliche Ziele einstehen: Heilung des Flusses – Heilung der Gesellschaft – Heilung des Menschen … Die Erinnerung an den Propheten Elisa und die Heilung des Wassers von Jericho macht unser Bekenntnis zum Schöpfer des Lebens sichtbar. Sanierung der Pleiße ist Umkehr zum Leben...“

Behörden nahmen 83 Bürger vorläufig fest

An der nachmittäglichen Andacht nahmen über 1000 Personen teil. Der Pleißepilgerweg, vorgesehen von Kirche in Connewitz zur Reformierten Kirche über Fockestraße, Schleusiger Weg, Wundtstraße, Hartkortstraße bis zum Troendlinring, war von den Behörden verboten worden, potenzielle Teilnehmer aus dem Kreis der Opposition hatte man Hausarrest gestellt. Etwa 150 Gottesdienstbesucher widersetzten sich und versuchten auf der geplanten Route ins Stadtzentrum zu kommen. Sicherheitskräfte drängten sie ab, 83 wurden vorübergehend festgenommen und mit einem Ordnungsstrafgeld von insgesamt 7100 Mark belegt. Zum abendlichen Abschlussgottesdienst des Protesttages gegen die Umweltzerstörung in der Reformierten Kirche kamen erneut 600 Menschen. Es war der Abend des 4. Juni 1989. Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking wurde bekannt …

4. Juni, 19 Uhr, in der Runden Ecke: Vortrag und Gespräch zum Pleißepilgerweg 1989 – Politischer Protest gegen die Umweltzerstörung.

Von Thomas Mayer