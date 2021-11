Leipzig

Die provisorische Ampel an der neuen Haltestelle Antonienstraße nervt LVB-Fahrgäste, die dort ein- oder aussteigen müssen. Der Grund: Nach dem Umbau muss dort jetzt eine Autofahrspur überqueren werden, um in Straßenbahn zu kommen.

Weil die Ampelschaltung nicht richtig funktioniert, müssen sich die Fahrgäste dabei zwischen dicht beieinander stehenden wartenden Autos bewegen. „Dadurch wird vor allem Rollstuhlfahrern und Fahrgästen mit Kinderwagen oder Rollator das gefahrlose Erreichen des Fußwegs fast unmöglich gemacht“, mailte der Leipziger Manfred Deich an die LVZ. Die Verkehrsplaner der Stadt wollen dies ändern.

Warum werden die Ampeln nicht koordiniert?

„In einem LVZ-Artikel über die Baumaßnahme am Adler betont ein Planer Blick auf den von Autos befahrbaren Haltestellenbereich, dass für die Fahrgäste der Tram keine Gefahr bestehe, weil eine Ampel beim Einfahren der Bahn in die Haltestelle die Kraftfahrzeuge stoppt“, heißt es in der Mail des Mannes aus Großzschocher. „Dafür müsste aber natürlich gleichzeitig die Ampel an der Kreuzung die wartenden Fahrzeuge abfließen lassen. Aber das passiert nicht. Warum ist es nicht möglich, beide Lichtsignalanlagen zu koordinieren?“

Im Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadtverwaltung wird betont, dass die Arbeiten an dem neuen Haltestellenbereich noch nicht abgeschlossen sind, da am Adler aktuell die Mehrzahl der Bahnen Umleitung fahren muss. „Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die derzeit vorhandene Baustellenampel zu betrachten“, erklärte ein Sprecher. „Es liegt keine ,fertige’ Kreuzung vor, sondern ein Übergangszustand, eine Kombination aus Alt und Neu.“

„Einzelne Fahrzeuge können ,hängen bleiben’“

Die aktuell installierte Baustellenampel müsse insbesondere die abweichenden Fahrbeziehungen der Straßenbahnen als zusätzliche Freigabephasen berücksichtigen. „Allerdings kann die automatische Anforderung des Fahrweges für die Straßenbahnen noch nicht sicher gewährleistet werden. Deshalb wurde entschieden, Festzeitprogramme an der Baustellenampel zu schalten. Somit erhält jede mögliche Fahrbeziehung in jedem Ampelumlauf Grün. Das bedeutet im Ergebnis weniger Verspätung für den öffentlichen Nahverkehr, aber insgesamt eine geringere Leistungsfähigkeit des Knotens und weniger Grünzeit für alle Verkehrsteilnehmer.“Trotzdem sei bei den Planung auf die Beibehaltung der „Grünen Welle“ im Zuge der Antonienstraße geachtet worden. „Diese Koordinierung funktioniert wie gewohnt“, so der Sprecher der Stadt. „Am Knoten Antonienstraße/Erich-Zeigner-Allee erhält die Straßenbahn in Richtung Antonienbrücke zuerst Grün, danach der Individualverkehr. Somit ist gewährleistet, dass die Autos hinter der Bahn am Adler eintreffen. In den Verkehrsspitzenstunden kann es jedoch wegen der beschriebenen Einschränkungen dazu kommen, dass einzelne Fahrzeuge am Adler im Bereich der neuen Haltestelle ,hängen bleiben’, also den Haltestellenbereich nicht mehr vor der Straßenbahn räumen können.“

Der zweite Bauabschnitt des Adler-Umbaus soll im Mai 2022 beginnen. Dafür wird der Adler ab Anfang Juni in der westlichen Antonien- und der Zschocherschen Straße wieder voll gesperrt. Ab Ende September sollen alle Linien normal verkehren können.

Von Andreas Tappert