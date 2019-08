Markkleeberg

Markkleebergs Wildschweine finden als Folge der langen Trockenperioden immer weniger Nahrung in den ausgedörrten Waldböden. Seit einigen Wochen machen sie sich auf an die gedeckten Tische in den Randbezirken und Wohngebieten der Stadt, wo sie sich Engerlinge in gut gewässerten Rasenflächen, Fallobst und Essensreste auf Komposthaufen schmecken lassen. Zahlreiche Bürger sind ihnen schon begegnet, vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden sind die Tiere im Stadtgebiet unterwegs und richten teilweise verheerende Schäden an.

Wildschweine wittern aus weiter Entfernung

Da der Wildschwein-Rüssel ein hervorragendes Riechorgan ist, wittern die Tiere alles, was ihnen als Nahrung dienen könnte, aus weiter Entfernung und machen sich auf den Weg. Es gibt viele Ideen, wie man gegen die Plage vorgehen könnte. Doch das Patentrezept fehlt. Die Stadtverwaltung rät betroffenen Bürgern, ihre Grundstücke komplett einzuzäunen und kaputte Zäune zu reparieren. Hecken halten die Wildschweine kaum ab. Natürlich müssen vor allem nachts alle Tore geschlossen sein.

Nur stabile Zäune helfen

Nur stabile Zäune mit einem in der Erde eingelassenen Sockel und einer Mindesthöhe von rund 1,50 Metern halten die wilden Besucher ab. Die Anwohner am Stadtrand von Zwenkau haben diese Erfahrung bereits gemacht und zum Schutz ihre Grundstücke aufgerüstet, die Zäune in Bodennähe mit Brettern und Steinen verstärkt sowie Wühlstangen in die Erde gesetzt. Maschendrahtzäune in der Umgebung wurden teilweise zerstört, weil die Tiere den Zaun hochgedrückt und sich darunter hindurchgebuddelt haben.

Kompost besonders sichern

Komposthaufen mit Essensresten und Unterschlupfmöglichkeiten müssen besonders gesichert werden. Ganz klar: Die borstigen Allesfresser dürfen keinesfalls gefüttert werden, sonst kommen sie immer wieder.

Dass Aussperren neben der Bejagung und der Ausdünnung möglicher Unterschlupfmöglichkeiten eine Maßnahme ist, erklärt Forstdirektor Andreas Padberg. „Nicht nur Privatleute, auch unsere Landwirte sind ganz massiv betroffen“, betont er. Eine Maßnahme seien Elektrozäune, die man je nach Bedarf auch wieder abbauen könnte.

Jagdpachten werden neu vergeben

Padberg kennt das Problem aus Zwenkau, wo die Wildschweine den Sportplatz im Eichholz verwüstet haben, bis er eingezäunt wurde. Dann sind sie weitergezogen. „Im Eichholz konnten wir eine zusätzliche Treibjagd ansetzen, in Markkleeberg haben wir in der Neuen Harth keine jagdlichen Befugnisse“, sagt er. Hier habe die Stadt das Sagen und zwei Jagdpachten vergeben. Gejagt werde dort jedoch seit langem viel zu wenig, die sichtbaren Spuren, die Wildschweine hinterlassen haben, zeigten das, bemerkt Stadtrat Jochen Köhler ( AfD). Eine Verbesserung der Situation ist in Sicht. Man sei derzeit dabei, die für neun Jahre ausgestellten Jagdpachten neu zu vergeben, erklärt dazu Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD).

Padberg berichtet auch von dem Gedanken aus den Reihen der Bevölkerung, den Schwarzkitteln mit Pfeil und Bogen den Garaus zu machen, wo die Jagd mit Gewehren zu gefährlich sei. Seit 1976 ist die Bogenjagd wie einst bei Robin Hood in Deutschland jedoch verboten. Brandenburg hatte mit einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung geliebäugelt, das Vorhaben jedoch aufgrund der Schärfe der aufkommenden Debatte abgeblasen.

Von Gislinde Redepenning