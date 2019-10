Am Leipziger Brühl fliegt ein Eisbär ein

Leipzig

Berlin hat das Eisbärbaby Hertha, Leipzig den fliegenden Eisbären Eisi. Am Montag war am Brühl ein Spektakel zu erleben: der Flug eines 200 Kilogramm schweren Raubtieres. Etliche Zaungäste waren auf dem Weg zur Arbeit stehen geblieben, zückten Handy und Kameras, um das Ereignis festzuhalten. Kaum jemandem wäre wohl geglaubt worden, hätte er erzählt, er habe einen fliegenden Eisbären gesehen.

Zur Galerie Neues Wahrzeichen auf den Höfen am Brühl

Hier stand schon mal ein Eisbär

Der lebensgroße Koloss steht künftig auf dem Dach des Hauses mit der Nummer 56/58. Denn an gleicher Stelle stand schon einmal ein Eisbär. „Das Haus war einst ein Geschäft, Familie Mertens handelte hier mit Pelzen“, erzählt Ralf Rehfeld. Der Projektleiter des Bauunternehmens DDS zeichnet für die Sanierung des im Jahr 1896 errichteten Gebäudes verantwortlich und weiß um die Historie des Hauses.

Der Eisbär war Markenzeichen des Pelzhandels Mertens am Brühl 56/58. Quelle: Stadtarchiv Leipzig

Gebäude im Zweiten Weltkrieg beschädigt

Im Zweiten Weltkrieg war das Gebäude durch Bombenangriffe schwer beschädigt worden, das Dach stürzte in sich zusammen. „Der Eisbär aber blieb weitgehend unbeschadet, er stürzte erst Jahre später herunter. Die einen sagen, dass er in den 50er-Jahren herunter gestoßen wurde, die anderen datieren das Ereignis auf die 70er-Jahre“, sagt Rehfeld. Doch egal, wann der etwa drei Tonnen schwere Koloss aus Sandstein oder Steinguss vom Haus fiel: Für das Amt für Denkmalpflege war klar, dass mit der Sanierung des denkmalgeschützten Hauses ein neues Exemplar drauf muss.

Das kam vom Leipziger Künstler Dirk Richter und von der Böhlener Designgroup. Tage verbrachte Richter im Berliner Tierpark, um Hertha und ihre Mutter genauer zu studieren und um Skizzen anzufertigen. Aus diesen stellte er ein Gips-Modell her. Matthias Meltke, Geschäftsführer der Designgroup, scannte das noch Modell mit Hilfe von 60 Kameras ein, um sämtliche Proportionen zu erfassen und die Daten anschließend an eine Fräsmaschine zu übertragen. So entstand ein lebensgroßer Eisbär aus Industrie-Styropor und mehreren Schichten Kunststoff, die das Tier vor Wind und Wetter schützen.

Bauarbeiten fast abgeschlossen

Verankert wurde der nunmehr 200 Kilo schwere und 2,50 Meter lange Polarbär an der gerade sanierten Dachkonstruktion. Mit Ankunft des Markenzeichens auf dem Dach des einstigen Pelzhandels Mertens sind die Bauarbeiten fast abgeschlossen. „Ende des Jahres ist alles fertig“, macht Rehfeld deutlich. Pelze aber seien hier in Zukunft nicht mehr erhältlich, das Haus werde ein Wohn- und Bürokomplex. Dennoch: Der Eisbär erinnert künftig an den Brühl als einstige „ Weltstraße der Pelze“.

Der Brühl war einst Weltstraße der Pelze. Quelle: Stadtarchiv

Von Julia Tonne