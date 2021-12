Mahnwache in Leipzig - Am Cottaweg: Zweites weißes Fahrrad zum Gedenken an einen toten Radler

Das erste weiße Fahrrad am Cottaweg erinnert an eine 20-jährige Studentin, die dort 2019 von einem Laster überrollt wurde. Wenige Schritte entfernt kam Sonntag das zweite „Geisterrad“ hinzu – zum Gedenken an einen 78-jährigen Radfahrer, der jetzt gestorben ist. Dazu gab es eine Mahnwache.