Am Leipziger Hauptbahnhof: Bundespolizei startet Fahndungsoffensive

Rund 240 Polizeibeamte waren bis Dienstagabend im Einsatz – am Leipziger Hauptbahnhof und in anderen Bundesländern. Es ging um die Bekämpfung von Kriminalität und das Fahnden nach Straftätern.

Bis in die Abendstunden laufen am Dienstag Komplexkontrollen der Bundespolizei am Hauptbahnhof und in Zügen. Quelle: Dirk Knofe