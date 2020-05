Am Leipziger Westplatz verschwinden die letzten Baulücken

Leipzig

Rings um den Leipziger Westplatz tut sich eine Menge. Allein die Quarterback Immobilien AG plant und errichtet dort 235 neue Wohnungen. Dabei sind die 45 im „Henriette-Goldschmidt-Haus“, welches das Leipziger Unternehmen im vergangenen Jahr an der Friedrich-Ebert-Straße 14-16 fertiggestellt und komplett vermietet hat, noch nicht einmal mitgezählt. Nur eine der beiden Gewerbeflächen im Erdgeschoss ist aktuell noch frei.

Am meisten ins Auge springt jedoch die Baustelle in der Käthe-Kollwitz-Straße 21. Gegenüber vom „Thomasium“ steht ein Bürohaus, das die Leipziger in den letzten Jahrzehnten nur als Niederlassung von Pricewaterhouse Coopers ( PwC) kannten. Die 160 Beschäftigten dieser Wirtschaftsprüfgesellschaft zogen aber im August 2019 in einen Neubau an der Querstraße um, der zum „Lebendigen Haus“ auf dem Hauptpost-Areal gehört.

Früheres PwC-Haus wird entkernt

Der frühere PwC-Sechsgeschosser wird nun komplett entkernt, modernisiert und erhält 86 Wohnungen mit Balkonen nach Süden – also zum begrünten Hof, erklärt Projektleiter Steffen Voigt. „Das Untergeschoss wird erweitert und so zur Tiefgarage mit 51 Stellplätzen.“ An der Nordseite entsteht nach einem Entwurf von Fuchshuber Architekten ein fast ebenso großer Neubau, der die Wohnanlage auch gegen möglichen Verkehrslärm von der Käthe-Kollwitz-Straße abschirmt. Vier der sechs Etagen bezieht die Quarterback Immobilien AG zur Fertigstellung im Mai 2021 selbst. Unter anderem soll es am neuen Firmensitz eine hausinterne Kinderbetreuung, Kantine und Fitnessbereich geben.

Bereits komplett vermietet sind alle Wohnungen im Nachfolger des zur Jahrtausendwende abgerissenen Henriette-Goldschmidt-Hauses an der Friedrich-Ebert-Straße 16 (links) und 14. Quelle: Jens Rometsch

„Im Moment sind unsere 130 Mitarbeiter in Leipzig auf fünf Büro-Standorte verteilt“, sagt Vorstandschef Tarik Wolf. „In Zukunft können alle in einem Haus noch besser zusammenwirken.“ Der aus Nordsachsen stammende Unternehmer will das Leistungsspektrum der Firmengruppe (zu der auch Renta-Service und ImmVest Wolf gehören) erweitern, sie stärker als Komplett-Dienstleister für andere Partner aus der Bau- und Immobilienbranche profilieren, erläutert er. „Trotz Corona-Krise suchen wir in fast allen Bereichen noch weitere Mitarbeiter“.

In der Messestadt hat Quarterback zum Beispiel schon die spektakulären Flusshäuser an der Weißen Elster in Schleußig gebaut oder ein Quartier mit 226 Wohnungen auf dem Gelände der früheren Brauerei C.W. Naumann in Plagwitz. Das Kulturzentrum „Haus Leipzig“ in der Elsterstraße wurde vor dem Abriss gerettet und denkmalgerecht saniert. Seit vergangenem Herbst trägt die Veranstaltungshalle Arena den Namen des langjährigen Unterstützers der DHfK-Handballer. Quarterback ist jedoch längst auch in anderen mitteldeutschen Städten wie Halle, Erfurt und Dresden aktiv.

Fünf weitere Baustellen am Westplatz

Am Westplatz zählt die Gruppe noch fünf weitere Baustellen zu den aktuellen Vorhaben. So steht an der Ecke Käthe-Kollwitz-/Elsterstraße 17 bereits ein neuer Siebengeschosser im Rohbau, der 42 Wohnungen sowie gewerbliche Nutzungen aus dem medizinnahen Bereich aufnehmen soll. Fertigstellung: noch 2020.

Gleichfalls nicht mehr zu übersehen sind zwei neue Häuser in der Friedrich-Ebert-Straße 52-54, die einen Bogen entlang der Westplatz-Kreuzung beschreiben. Sie bilden ein Pendant zum 28,5 Meter hohen „Apelsbogen“, den die Wohnungsgenossenschaft Unitas 2015 eröffnet hatte. Ab dem nächsten Frühjahr sollen die 35 Wohnungen samt Tiefgarage bezogen werden können.

So soll der neue Siebengeschosser an der Ecke Käthe-Kollwitz-/Elsterstraße 17 zur Fertigstellung Ende 2020 aussehen. Der Fassadenentwurf stammt vom Architekturbüro Mann&Schott. Quelle: Jens Rometsch

Direkt nebenan in der Friedrich-Ebert-Straße 56 schließt Quarterback ab diesen Sommer eine kleinere Baulücke mit zwölf Wohnungen.

Noch diesen Monat rollen die Bagger auf einer Brache in der Alexanderstraße 38/40 an, wo vier Häuser (davon zwei im Hof) mit 33 Wohnungen und Tiefgarage entstehen.

Zerstörung im Krieg, neue Straßenzüge zu DDR-Zeiten

Gerade bezogen wurden die Hofgebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 81. Im Spätsommer werden auch die Vorderhäuser nach einem Entwurf von Mann&Schott fertig, so Projektleiter Voigt. „Die meisten der 27 Wohnungen bieten einen schönen Ausblick zum Schreberbad.“

Die ehemals besonders dicht bebaute Westvorstadt wurde im Zweiten Weltkrieg so stark zerstört, dass zu DDR-Zeiten ganze Straßenzüge eine neue Lage erhielten. Das erklärt zum Beispiel auch, warum es in diesem Gebiet so viele Lücken gibt. Und weshalb vom alten Westplatz am Ende der Kolonnadenstraße (vor dem heutigen Reisebüro Polster & Pohl) nur ein Minizipfel übrig blieb.

Das neue Wincon-Gebäude am früheren Westplatz ist ebenfalls fast fertig. Nach Entwürfen von Homuth + Partner entstanden gegenüber vom Reiseveranstalter Polster&Pohl 43 Wohnungen und zwei Ladenflächen im Erdgeschoss. Quelle: Jens Rometsch

An diesem Zipfel in der Friedrich-Ebert-Straße 41-43 hat das Leipziger Unternehmen Wincon soeben einen Sechsgeschosser mit 43 Mietwohnungen und zwei Ladenflächen geschaffen. Das Architekturbüro Homuth + Partner lieferte dazu eine besondere Fassade mit Mosaikflächen und Loggien. Wenige Schritte vom neuen Westplatz entfernt wurde das riesige Bürohaus in der Friedrich-Ebert-Straße 72-78 für einen Umbau eingerüstet. Noch dieses Jahr zieht das Fernstraßen-Bundesamt dort auf 11 500 Quadratmetern mit vielen Mitarbeitern ein.

Von Jens Rometsch