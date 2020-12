Am Sonntag ist Seifertshain im Fernsehen

Großpösna

Erst die Ermordung Cäsars im alten Rom, dann der Sturm auf die Bastille in Paris – und nun die Völkerschlacht bei Leipzig aus dem Jahr 1813: Das ZDF widmete und widmet sich in der beliebten Terra-X-Reihe an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen mit einem Triple ganz großen geschichtlichen Momenten. Am kommenden Sonntag, 20. Dezember, spielt in der Doku ab 19.30 Uhr auch Großpösnas Ortsteil Seifertshain eine maßgebliche Rolle. Wie berichtet, war dort voriges Jahr im September tagelang gedreht worden. „Unser Sanitäts- und Lazarettmuseum war zwar direkt kein Drehort. Doch die Kirche nebenan, der Pfarrgarten mit der Sani-Scheune sowie das Pfarrhaus werden in den nachgestellten Szenen eindrucksvoll ins Bild gesetzt. Ich freue mich auf die Ausstrahlung und warte bis Sonntag, nutze nicht vorher die Mediathek“, sagt Museumsleiter Peter Krümmel vom Großpösnaer Kuhstall-Verein.

Dank an Mitwirkende

Das enge Seifertshainer Areal mit seinen Gebäuden rund ums Pfarrhaus habe sich seit 1813 kaum verändert –und sei daher auch besonders authentisch. „Und hinter der Deponie bei Holzhausen haben wir ein geeignetes Schlachtfeld für die Dreharbeiten gefunden, bei denen die historischen Darsteller von unserem Partner-Verein, den Preußen Möckern, ihren Auftritt hatten“, verrät Krümmel. Der 62-Jährige sieht nun mit Spannung der Ausstrahlung am Sonntag entgegen, die er sich wegen Corona leider nicht gemeinsam mit den anderen Mitstreitern anschauen kann. Film-Chefin Natalia Lucic von der Münchner Produktionsfirma South & Browse dankte vorab schon mal allen Mitwirkenden und versprach einen „schönen Film“.

Von Olaf Barth