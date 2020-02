Am Valentinstag gibt es viel Romantik in der Hochzeitskirche von Clara und Robert

Leipzig

Es ist wohl der berühmteste Streit der Musikgeschichte: Als Robert Schumann um die Hand von Clara anhielt, stellte sich Friedrich Wieck quer, der seine Tochter von frühester Kindheit an zur gefeierten Konzertpianistin herangebildet hatte. Doch die Liebe ließ sich nicht unterdrücken. Es entstand eine Geschichte voller Sehnsucht, gesellschaftlicher Widerstände und großer Entbehrungen, denen das Paar schließlich mit einem Gerichtsprozess gegen Claras Vater entkommen konnte. Briefe waren in jener Zeit ihre einzige Möglichkeit, am Leben des Anderen teilzuhaben. Die Hochzeit des berühmten Paares fand am 12. September 1840 statt, einen Tag vor Claras 21. Geburtstag, in der Gedächtniskirche von Schönefeld in der heutigen Ossietzkystraße 39.

Inka Perl gestaltete für den Verein Notenspur eine City-Card zur Veranstaltung zum Valentinstag. Quelle: Verein Notenspur

Romantisches zum Valentinstag

Die Hochzeitskirche der Schumanns ist wie geschaffen für einen romantischen Abend zum Valentinstag – dem Tag der Liebenden. „Clara liebt Robert liebt Clara“ – ist dieser überschrieben. Der Verein Notenspur Leipzig sowie die Matthäuskirchgemeinde Leipzig-Nordost laden für den 14. Februar, 19.30 Uhr, dazu ein. „Für mich ist dieser Valentinsabend genau die richtige Mischung aus Musik, Hoffnung auf bedingungslose Liebe, wie bei Clara und Robert Schumann und ganz persönlichen Schicksalen, die an dem Abend mit den Besuchern durch den Kirchenraum fliegen“, erklärt Projektleiterin Luzie Teufel. Und Pfarrer Konrad Taut ergänzt: „Mir macht die Gestaltung des Abends so viel Freude, weil er wertvolle künstlerische Beiträge in Wort und Musik, dazu auch einen geistlichen Impuls mit persönlichen Aktionen der Gäste verbindet, wie eine Kerze anzuzünden für die eigene Beziehung. Daraus können unvergessliche Momente entstehen.“

Berührende Liebesbriefe aus der Biedermeier-Zeit

Die Gäste erwartet romantische Kammermusik mit dem Julica Klaviertrio, eine Lesung aus dem Briefwechsel zwischen Clara und Robert Schumann sowie Elementen eines Traugottesdienstes. Dabei berührt wohl die sehnsuchtsvolle und ehrliche Sprache der beiden in ihren Briefen: „Meine Briefe an dich weiß ich oft gar nicht anzufangen, weil ich dir immer gleich mein ganzes Herz entgegentragen möchte und dich überschütten mit Küssen und schönen Liebeswünschen“ schwelgt Robert. Dass auch Clara in der romantischen Sprache des Biedermeier ihrem Robert ihre Liebe gestand, wird an diesem Abend zu Gehör gebracht. Doch auch, dass Missverständnisse und Zerwürfnisse durch den Briefwechsel entstanden, bevor es nach einem dreijährigen Kampf mit Hoffen und Bangen zum Ja-Wort kam. „Den Valentinstag in der Hochzeitskirche des berühmtesten Liebespaares Leipzigs zu feiern, könnte eine schöne Leipziger Tradition werden“, so Notenspur-Vereinschef Werner Schneider.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Von Mathias Orbeck