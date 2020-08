Amazon Leipzig spendet Schulrucksäcke

Leipzig

Am 31. August beginnt in Sachsen das neue Schuljahr. Viele Familien haben Schwierigkeiten, den Schulbedarf ihrer Kinder im neuen Schuljahr zu finanzieren. Das Leipziger Amazon-Logistikzentrum hat deshalb 250 Schulrucksäcke gespendet. In Kooperation mit der Arche Leipzig werden sie nun an bedürftige Kinder und Jugendliche verteilt. Im Rahmen der deutschlandweiten Aktion „Back to School“ spendet Amazon über 6000 Schulrucksäcke. Freiwilligen Mitarbeiter haben sie mit Schreibutensilien, Kopfhörern fürs Homeschooling und Brotdosen ausgerüstet.

Von lvz