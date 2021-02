Leipzig

Noch immer türmt sich der Schnee auf dem Dach des Logistikzentrums von Amazon in Leipzig. Deshalb muss der Betrieb weiter ruhen. „Die Mitarbeiter haben weiter schneefrei“, sagte ein Sprecher der LVZ.

Amazon hatte am Dienstag ein Spezialteam angefordert, um die Dachfläche zu beräumen. Das braucht offenbar seine Zeit, denn die Halle hat eine Dachfläche von rund 75.000 Quadratmetern. „Wir schneeräumen heute weiter und prüfen im Laufe des Tages, ab wann wir wieder in Betrieb gehen können“, so Amazon-Sprecher Stephan Eichenseher.

Andere Standorte springen ein

Der Versandhändler hatte die Mitarbeiter der Spätschicht wegen der Schneemassen am Montagabend nach Hause geschickt. Auch am Dienstag ruhte der Betrieb in der Halle. Das Ganze sei eine Sicherheitsmaßnahme, Einsturzgefahr bestehe nicht, so Eichenseher.

Ein Arbeiter schippt Schnee vom Dach des Amazon Logistiklagers in Leipzig. Quelle: dpa

Im Logistikzentrum Leipzig werden normalerweise täglich Tausende Pakete verschickt. Die Aufgaben des Leipziger Zentrums hätten andere Standorte im Netzwerk übernommen, „so dass es dadurch zu keinen Verzögerungen mehr kommt“, sagte Eichenseher weiter. Zum Netzwerk gehören demnach außer Leipzig 14 weiteren Logistikzentren in Deutschland. Seit Sommer vergangenen Jahres zählt dazu auch das Logistikzentrum in Sülzetal bei Magdeburg.

Amazon: Keine Engpässe bei Zustellung

Auf der letzten Meile ändere sich durch die zeitweilige Schließung des Lagers in Leipzig nichts. Wie Amazon mitteilt, gehen vom Leipziger Versandzentrum ohnehin keine Pakete direkt an den Kunden, das laufe über Sortier- und Verteilzentren von Amazon oder erfolge durch Zustellpartner, „so dass es auch hier keinen Engpass gibt“, wie es heißt.

