Schwer kranke Senioren sollen Leipziger Hauptpost noch diese Woche verlassen

Leipzig

Die Angehörigen haben es erst letzten Freitag erfahren. Binnen einer Woche sollen hochbetagte, pflegebedürftige Menschen ihre Apartments in der Leipziger Hauptpost am Augustusplatz räumen. „Dabei beträgt die Wartezeit für einen Pflegeheimplatz in Leipzig etwa zwei Jahre“, hat Barbara Orth in den letzten Tagen ermittelt. Ihr 98-jähriger Vater gehört zu den Betroffenen. „Er ist fast blind und schwer dement“, berichtet sie.

Eigentlich hatte sich die couragierte Frau aus dem Saalekreis eine besonders gute Betreuung von einer neuen Einrichtung in der Leipziger City versprochen. Die Berliner Firma Ambulantis wollte dort Anfang September 2019 ein Pflegewohnen eröffnen. Wie berichtet, bestand das Projekt in einem Neubauflügel auf dem Hauptpost-Areal aus zwei Teilen. Im Erdgeschoss war eine Tagespflege auf 750 Quadratmetern geplant – unter anderem mit offener Küche, Kreativräumen, Werkstatt, Pflegebad und Fitness-Bereich. Im ersten und zweiten Stock sollten 40 Apartments für Senioren entstehen.

Vorläufiger Ersatz im benachbarten Hotel

Doch weder das eine noch das andere hat bis heute den Betrieb aufgenommen. „Erst einen Tag vor dem Einzug erfuhren wir, dass die Apartments vorläufig nicht genutzt werden dürfen. Angeblich gab es Mängel beim Brandschutz“, erinnert sich Orth. Stattdessen wurden ihrem Vater und acht anderen Senioren, die ebenfalls schon Mietverträge unterschrieben hatten, Ausweichquartiere im benachbarten Felix-Apartmenthaus angeboten. Dessen Suiten funktionieren wie ein Hotel für längere Aufenthalte. Sie sind auf Fünf-Sterne-Niveau (auch mit Küchenzeile) ausgestattet.

Von Elena Boshkovska und Jens Rometsch