Leipzig

Die Ampelanlage an der Georg-Schwarz-Brücke in Leipzig-Leutzsch ist defekt. Aus diesem Grund wird das Tempolimit in dem Bereich auf 30 Stundenkilometer gesenkt, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt am Donnerstag mit. Wie es hieß, sei ein Steuergerät der Lichtzeichenanlage irreparabel zerstört. Die Beschaffung und Neuprogrammierung eines Ersatzgeräts werde längere Zeit in Anspruch nehmen.

Auch eine mobile Ampelanlage stehe erst ab dem 23. Mai zur Verfügung. Da auch die Polizei den Verkehr auf der Kreuzung nicht durchgehend regeln kann, wird als Sofortmaßnahme die Höchstgeschwindigkeit vor Ort abgesenkt. Zusätzlich werden an allen Zufahrten gelbe Blinklichter montiert, die auf die gefährliche Situation hinweisen sollen.

Die Georg-Schwarz-Brücke in Leutzsch, die neben den übrigen Verkehrsteilnehmern auch von Straßenbahnen befahren wird, ist seit Jahren in einem baulich schlechten Zustand. Der Leipziger Stadtrat hat bereits 2018 beschlossen, mit den Vorplanungen für einen Neubau zu beginnen. Die neue Brücke soll zwischen 2024 und 2030 errichtet werden.

joka