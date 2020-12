Olaf Klose wurde am 21. September 1969 in Ahrensburg ( Schleswig-Holstein) geboren. Nach dem Abitur und Wehrdienst absolvierte er eine Lehre bei der Deutschen Bank und studierte Betriebswirtschaftslehre. Danach war er in verschiedenen Positionen für die Bank tätig, unter anderem von 2003 bis 2007 als Verantwortlicher für das Privatkundengeschäfte in Thüringen. 2016 wechselte er in den Vorstand der Deutschen Apotheker- und Ärztebank nach Düsseldorf. Zum Jahreswechsel übernimmt Klose (verheiratet, drei Kinder) bei der Sparkasse Leipzig als Vorstandsmitglied das Privat-und das Firmenkundengeschäft. Dafür waren bis zum Herbst beim kommunalen Geldinstitut zwei Vorstände zuständig.