Amtsgericht: Freispruch nach Fußball-Randale in Leipzig

Daniel S. wirkte im Saal 158 des Leipziger Amtsgerichtes wie ein Statist. Zwar hatte er am Dienstag eine der wichtigsten Rollen, die des Angeklagten. Doch außer zu seinen Personalien – 23 Jahre, Medientechnologe und Wohnort Cottbus – sagte er über Stunden kein Wort in dem Prozess um eine Fußball-Randale von vor zweieinhalb Jahren in Leipzig. Sein Verteidiger Christian Nordhausen hatte zuvor erklärt, dass sich sein Mandant weder zu den Vorwürfen äußern noch Fragen beantworten werde.

Vorwurf: „Er wollte Polizisten verletzen“

Staatsanwalt Andreas Ricken warf Daniel S. zunächst Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung und einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot vor. Der Angeklagte habe sich aktiv an den Ausschreitungen beim Regionalliga-Derby zwischen dem 1. FC Lokomotive und Chemie Leipzig am 22. November 2017 im Bruno-Plache-Stadion beteiligt. „Der mit einer Sturmhaube Vermummte entzündete eine bengalische Fackel und warf sie in Richtung der Polizisten. Der Angeklagte wollte, dass Polizeibeamte verletzt werden“, sagte der Staatsanwalt. Ob es tatsächlich Verletzte gab, habe nicht mehr festgestellt werden können. Daniel S. soll aus dem Lok-Fanblock heraus agiert haben.

Sportgericht verhängt Geldstrafen

Wie berichtet, war die Lage während des Spiels eskaliert. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit hatte der Schiedsrichter die Partie minutenlang unterbrochen, weil zunächst Chemie-Fans Pyrotechnik zündeten und eine Lok-Fahne abbrannten. Weil dann Lok-Fans versuchten, Absperrungen zu durchbrechen und Pyrotechnik zündeten, fuhren zwei Wasserwerfer der Polizei vor, Hundertschaften bezogen Stellung. Bereits im Januar 2018 reagierte das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes. Es verurteilte Gastgeber Lok zu 12 000 Euro Geldstrafe und Chemie zu 10 000 Euro. Mit diesen Entscheidungen wurden noch weitere Vorfälle sanktioniert.

328 Personen kontrolliert

Die Polizei hatte sich an jenem Novembertag zu einer Massenidentitätsfeststellung nach Spielende entschlossen. Von genau 328 Personen wurden die Personalien festgehalten und Lichtbilder angefertigt. Diese Fotos sowie etliche Videos aus dem Stadion wertete die Polizei akribisch aus. Die Ermittlungen führten schließlich zur Anklage von Daniel S. Ende 2018, um die es nun am Dienstag ging. „Ich habe die Lichtbilder mit den Videos abgeglichen“, berichtete ein federführender Ermittler. Seiner Ansicht nach trug Daniel S. auf den bei der Identitätsfeststellung gefertigten Fotos genau solche Schuhe, Handschuhe mit silbernem Druckknopf sowie eine khakifarbene Hose wie ein auf dem Video zu sehender Bengalo-Werfer – allerdings ein mit Maske vermummter.

Staatsanwalt rückt von Anklage ab

Der Verteidiger allerdings sprach – nachdem ein Video von den massiven Ausschreitungen gezeigt wurde – von einer relativ gleichen Bekleidung vieler Personen im Fanblock. Staatsanwalt Ricken meinte, „dass sich der Anklagevorwurf nicht bestätigt hat“. Schwarze Schuhe, Hose, Handschuhe seien zwar Indizien, diese reichten aber nicht für den Tatnachweis aus, auch wenn die Polizei einen „mühevollen Abgleich“ durchgeführt habe, sagte Amtsrichterin Diana Süß. Sie sprach Daniel S. – wie von Staatsanwaltschaft und Verteidigung beantragt – frei. „Es gibt viel zu viele Unwägbarkeiten.“

