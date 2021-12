Leipzig

Zunehmende Erschöpfung sowie hohe Krankenstände beim Personal, planbare Operationen werden verschoben und schwere Corona-Fälle bereits in andere Bundesländer verlegt – die Lage in den Krankenhäusern der Region spitzt sich zu, wie eine Umfrage unter den Kliniken in Leipzig zeigt.

Iris Minde, Geschäftsführerin Klinikum St. Georg Leipzig

Iris Minde. Quelle: André Kempner

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? Kritisch. Ende November 2020 hatten wir 38 Corona-Patienten. Da gab es einen Lockdown, und die zweite Welle hatte gerade Fahrt aufgenommen. Im Januar, auf dem Höhepunkt der Welle, hatten wir über 70 Patienten. Aktuell behandeln wir 60, also schon jetzt circa ein Drittel mehr als zum Vorjahreszeitraum. Da möchte man nicht an Dezember und Januar denken. Unsere Kapazitäten für ITS und IMC (Intermediate Care, Mittelstufe zwischen ITS und Normalstation) sind voll ausgelastet.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Die Entscheidung, welche Eingriffe durchgeführt werden, wird individuell getroffen und im Team genau besprochen. Momentan haben wir unser „normales“ stationäres Geschäft um etwa 50 Prozent heruntergefahren. Lebenswichtige Eingriffe und Krebsbehandlungen werden fortgesetzt. Unser Kreißsaalteam tut alles, damit die Frauen und ihre Familien die Geburt so normal wie möglich erleben können.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? 26 von 59 Patienten sind geimpft. Dabei muss betont werden, dass im Verhältnis der Anteil der Ungeimpften und meist ernsthaft Vorerkrankten auf der Intensivstation deutlich höher ist.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Dass dieser Winter schlimmer wird als der letzte, hätte ich nicht für möglich gehalten. Die Ausfälle beim medizinischen Personal nehmen zu, können zurzeit gerade noch aufgefangen werden. Die Belastung ist seit fast zwei Jahren kontinuierlich hoch – mit nur sehr kurzen Verschnaufpausen im Sommer.

Ulrich Socha, Ärztlicher Direktor Diakonissenkrankenhaus Leipzig

Ulrich Socha Quelle: Kay Zimmermann

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? Außerordentlich angespannt und herausfordernd. Wir versorgen 18 Corona-Patienten, davon sechs mit schweren Verläufen auf der ITS. Damit ist ein erheblicher Teil unserer ITS- und personellen Kapazitäten gebunden. Wir mussten wieder zwei Spezialstationen für die Covid-Versorgung einrichten. Um die hochaufwendige Corona-Versorgung gewährleisten zu können, mussten wir den Umfang der elektiven Versorgung wieder auf medizinisch dringend nötige Behandlungen reduzieren. Die derzeitige Pandemiesituation stellt alles in den Schatten, was wir in früheren Infektionswellen erlebt haben.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Behandlungen, die jetzt nicht unbedingt sein müssen, werden umgeplant und verschoben. Wir müssen OP-Kapazitäten und allgemeine Bettenbelegung begrenzen, um auch in der Notfallversorgung handlungsfähig zu bleiben.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? Alle Corona-Patienten mit schwerem Verlauf auf unserer Intensivstation sind ungeimpft. Patienten ohne Impfschutz binden langfristig das Gros der Behandlungskapazitäten. Patienten mit Impfdurchbrüchen oder Reinfektionen sehen wir aufgrund zumeist deutlich milderer Verläufe seltener in unserem Krankenhaus.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Definitiv angespannt – der Krankenstand ist sehr hoch, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind in Quarantäne oder müssen ihre Kinder betreuen. Die Ausfälle lassen sich nur kompensieren, indem wir Personal ressourcenschonend dort einsetzen, wo es am dringendsten gebraucht wird.

Gerhard Hindrick und Ulrich Halm, Helios-Herzzentrum und Parkklinikum Leipzig

Gerhard Hindrick und Ulrich Halm. Quelle: Christian Hüller

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? Aktuell behandeln wir in beiden Kliniken insgesamt 28 Corona-Patienten auf der Normalstation und 11 Corona-Patienten auf der Intensivstation, so die beiden Ärzt­lichen Direktoren.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Um die Kapazitäten nicht zu überlasten, nehmen wir Anpassungen im Elektivprogramm vor, z. B. in der Rhythmologie des Herzzentrums oder der Orthopädie im Helios Park-Klinikum. Eingriffe, die aus medizinischer Sicht keinen Aufschub erlauben, nehmen wir weiterhin mit größter Sorgfalt vor. Wir betonen, dass insbesondere die ­primäre Versorgung von Patienten mit schwersten Herzerkrankungen im Herz­zentrum Leipzig auch in der vierten Pandemie-Welle stets gewährleistet ist. Dies betrifft sowohl herzchirurgische OPs von Kindern als auch notwendige kardiovaskuläre Eingriffe bei älteren Patienten. Im Helios Park-Klinikum Leipzig sind wir weiterhin insbesondere auch Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? Der Trend ist, dass auf der Intensiv­station mehr ungeimpfte als geimpfte Patienten liegen.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Aufgrund der steigenden Inzidenzen sind wir in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und verschärfen in einigen, besonders sensiblen, Bereichen die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz unserer Patienten und Patientinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wer sind die Geimpften auf den Stationen? Die reinen Zahlen zu geimpften und ungeimpften Patienten in den Kliniken können einen falschen Eindruck erwecken. Das gilt vor allem mit Blick auf Angaben aus den Normalstationen. Denn dort machen einen Großteil der Patienten diejenigen aus, die aufgrund ihrer Infektion mit dem Coronavirus gar nicht im Krankenhaus gelandet wären. Wer etwa als Geimpfter mit einer Blinddarmentzündung oder nach einem Unfall in die Klinik kommt (was angesichts steigender Impfquoten immer öfter passiert), wird dort standardmäßig getestet. Fällt das Ergebnis aufgrund einer erneuten, aber harmlos verlaufenden, Infektion positiv aus, landet der Patient automatisch auf einer Covid-Station und zählt auch als geimpfter und hospitalisierter Corona-Patient in die Statistik. „Auf der Normalstation liegen alle positiv auf das Virus getesteten Patienten, darunter auch solche, die sich nicht impfen lassen können oder die nicht an Covid erkrankt sind, sondern sich zum Beispiel ein Bein gebrochen haben“, bringt es Professor Christoph Josten auf den Punkt, medizinischer Vorstand am Uniklinikum Leipzig (UKL). Für die Intensivstationen gilt allgemein: Geimpfte Patienten haben relevante Vorerkrankungen, die den Immunschutz beeinträchtigen, oder eine andere Grunderkrankung. „Sie sind nicht primär wegen Covid-Symptomen in Behandlung“, erklärt Christoph Josten für das UKL. Die Frage nach dem Impfstatus sei für die Beurteilung der Belastung der Kliniken wenig aussagekräftig, so der Mediziner. „Und auch nicht, um die Wirksamkeit der Impfung zu beurteilen – denn dazu müsste noch detailliert unterschieden werden, wer warum nicht geimpft wurde, wer wann womit geimpft wurde und welche weiteren Erkrankungen vorliegen.“ Das sei jedoch nicht leistbar.

Christoph Josten, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum Leipzig

Christoph Josten. Quelle: Stefan Straube

1. Wie ist derzeit die Lage in Ihrem Krankenhaus? Wir haben aktuell 29 Patienten auf der Covid-Intensivstation und 44 auf Normalstation. Dies ist bereits mehr als zum selben Zeitpunkt 2020. Insbesondere die Personalbelastung und -verfügbarkeit ist kritisch und limitiert absehbar die weitere Aufnahmefähigkeit für schwerkranke Patienten. Wir erweitern nun erneut unsere Covid-Kapazitäten, um weiteren Platz für Covid-Patienten zu schaffen. Das bedeutet weitere Einschränkungen in der Regelversorgung, die wir ja bereits deutlich reduziert haben.

2. Wie viele Operationen und medizinische Behandlungen müssen bei Ihnen gerade verschoben werden – und welche sind das? Wir haben unsere OP-Kapazitäten auf das Notwendigste reduziert. Rein elektive Eingriffe in der Adipositas- oder der plastischen Chirurgie wurden zu 100 Prozent abgesagt, aber auch dringlichere OPs und Untersuchungen wurden, soweit ethisch vertretbar, verschoben.

3. Wie hoch ist die Zahl der ungeimpften und geimpften Covid-Patienten in Ihrer Klinik? Auf der Intensivstation liegt der Anteil ungeimpfter Patienten weiterhin bei 75 Prozent.

4. Wie angespannt ist die Situation bei Ihrem Medizin- und Pflegepersonal – sind die Ausfälle noch aufzufangen? Ärzte und Pflegende aus anderen Abteilungen helfen in den besonders geforderten Bereichen aus, Laborpersonal aus anderen Instituten in der Virologie. Allerdings sind die zunehmenden Ausfälle, auch durch akute Erkrankungen oder Quarantäne von Mitarbeitern, nur noch sehr schwer abzufangen.

Von Björn Meine und Mark Daniel