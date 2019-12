Leipzig

Über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel verschieben sich in Leipzig die Termine für die Abfallentsorgung. Wie die Stadtreinigung mitteilt, wird die Leerung der Mülltonnen an insgesamt drei Tagen vorgezogen, an fünf Tagen verschiebt sie sich jeweils um einen Tag nach hinten. Betroffen davon ist auch die Abfall-Logistik Leipzig GmbH (ALL), die sich um die Blauen Tonnen und Gelben Tonnen und Säcke kümmert.

Das sind die Termine für 2019/2020:

Montag, 23.12.2019, wird vorgezogen auf Samstag, 21.12.2019

Dienstag, 24.12.2019, wird vorgezogen auf Montag, 23.12.2019

Mittwoch, 25.12.2019, wird vorgezogen auf Dienstag, 24.12.2019

Donnerstag, 26.12.2019, wird verlegt auf Freitag, 27.12.2019

Freitag, 27.12.2019, wird verlegt auf Samstag, 28.12.2019

Mittwoch, 01.01.2020, wird verlegt auf Donnerstag, 02.01.2020

Donnerstag, 02.01.2020, wird verlegt auf Freitag, 03.01.2020

Freitag, 03.01.2020, wird verlegt auf Samstag, 04.01.2020

Bei Rückfragen rund um die Abfallentsorgung ist die Fachberatung der Stadtreinigung unter der Telefonnummer 0341 / 6571-111 und per E-Mail unter fachberatung@srleipzig.de zu erreichen.

Von LVZ