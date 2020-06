Leipzig

Wegen der Corona-Krise bangen immer mehr Menschen um ihre finanzielle Existenz. Bei vielen ist das Einkommen weggebrochen, andere sind in Kurzarbeit oder arbeitslos geworden. Schuldnerberatungen in Sachsen befürchten, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise eine Fülle von Privatinsolvenzen nach sich ziehen werden. „Ich denke, spätestens im Herbst, eher noch im Spätsommer, wenn das Ersparte aufgebraucht ist und auch die Überbrückungsgelder alle sind, dann könnte es für viele eng werden“, sagt Schuldnerberaterin Andrea Schubert von der DRK Schuldnerberatung in Leipzig der LVZ.

Zahl der Anfragen in der Schuldnerberatung wächst ständig

„Es klingelt den ganzen Tag, es gibt einen verstärkten Beratungsbedarf. Die Zahl der Anfragen an die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung ist kräftig gewachsen in den letzten Wochen. Und wir rechnen in den nächsten Monaten mit einem weiteren Anstieg“, unterstreicht Marcus Zschornack, der Fachbereichsleiter für Hilfen in besonderen Lebenslagen der Leipziger Caritas. Viele seien ins Schleudern gekommen wegen Kurzarbeit und überhaupt verringertem Einkommen.

Anzeige

Marcus Zschornack, Fachbereichsleiter für Hilfen in besonderen Lebenslagen der Leipziger Caritas. Quelle: Christian Modla

Weitere LVZ+ Artikel

Ratsuchende, die ihre Miete nicht bezahlen können

Untern den vielen Ratsuchenden seien auch Corona-Betroffene, die über längere Zeit ihre Miete nicht bezahlen konnten oder die ihre Firmen schließen mussten, sagt Schuldnerberaterin Elisabeth Kuschel von der Caritas. „Das wird noch erheblich ansteigen“, prognostiziert auch sie. Stark betroffen seien der Gastronomiebereich und die Künstlerbranche. Zunehmend kämen auch Studenten, die ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr bezahlen könnten, weil die Jobs in der Gastronomie, im Hotel- und Tourismusgewerbe weggebrochen seien.

Noch helfen staatliche Unterstützungen

„Die Tendenz, sich zu verschulden, steigt“, stellt auch Thomas Griebel, Insolvenz- und Schuldnerberater der Verbraucherzentrale Sachsen, fest. Im Moment sei es zwar noch nicht so dramatisch, wie man es erwarten könnte, sagt er. Aber in drei Monaten könne das ganz anders aussehen. Das hänge sehr davon ab, ob die Konjunktur anspringe und wie sich der Arbeitsmarkt entwickle. Noch helfen die Möglichkeit der Rückstellung von Mietzahlungen und andere staatlichen Unterstützungen denen, die Einkommenseinbußen haben. Aber die Miete und der Strom müssten ja irgendwann nachbezahlt werden, gibt er zu bedenken.

Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung von Creditreform Quelle: Creditreform

Für ganz Deutschland geht Patrik-Ludwig Hantzsch (36), Chefvolkswirt der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, davon aus, dass eine Welle von Privatpleiten anrollt. „Wir rechnen – ähnlich wie bei den Unternehmensinsolvenzen – damit, dass wir ab Herbst einen akuten Anstieg bei den Privatinsolvenzen haben werden. Das wird sich bis weit in das Jahr 2021 hineinziehen“, sagt er der Leipziger Volkszeitung. Dabei hängen die erwarteten Verbraucherinsolvenzen eng mit den prognostizierten Firmeninsolvenzen zusammen. „Nach aktuellem Stand sehen wir eine Zunahme der Unternehmensinsolvenzen um rund 20 Prozent für das Jahr 2020 gegenüber 2019“, erklärt der Wirtschaftsexperte. Die Creditreform-Wirtschaftsforschung, deren Leiter Hantzsch ist, gibt den jährlichen Schuldneratlas für Deutschland heraus.

Von Anita Kecke