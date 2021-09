Leipzig

Zwischen drei und fünf Jahre braucht die Natur, um einen ausgespuckten Kaugummi oder Zigarettenkippen zu verdauen. Rund 100 Jahre sind nötig, bis eine Aludose verrottet ist. Am Anfang steht das Wissen über solche Probleme, die ökologisches Denken in Gang setzen kann. Aus diesem Grund sind Stadtreinigungs-Sprecherin Susanne Zohl und ihr Team am Sonntag auf der Bruckner-Allee im Clara-Zetkin-Park dabei, um die Leute zu informieren. Einer von 107 Ständen, die zur Ökofete 2021 Präsenz zeigen.

Auf knapp 100 Metern Länge lässt sich summieren, wie viele Komponenten im Alltag verbesserungsnötig sind, um nachhaltig zu handeln: Essen, Kleidung, Fortbewegung, Ernährung, Energie-Bezug, Konsum. Ein Riesenspektrum, das sich dem Publikum auffächert und Wege anbietet, etwas im Leben zu ändern.

Viel Laufpublikum

Die Deutsche Tier-Lobby ist da, die Stadt hat das Amt für Umweltschutz sowie das Amt für Stadtgrün und Gewässer geschickt, die Leipziger Verkehrsbetriebe haben einen Stand, Upcycling-Anbieter, ein Unverpackt-Laden, der BUND, Restaurants. „Die Ökofete ist ein guter Weg, um viele Projekte und Unternehmen zu bündeln“, sagt Paul Jungk vom Veranstalter Ökolöwe Leipzig. Natürlich geht es vor allem darum, den Teil der Bevölkerung aufmerksam zu machen, der sich nicht täglich mit dem Thema beschäftigt. „Hier im Park gibt es viel Laufpublikum, und das wollen wir erreichen.“

Zufällig bei der Ökofete: Die beiden Mainzer Touristen Anna Dickenscheid und Finn Westermann. Quelle: Mark Daniel

Leute wie Anna Dickenscheid und Finn Westermann beispielsweise. „Wir sind eigentlich auf dem Weg zum Bootsverleih, aber dann erstmal hier stecken geblieben“, erzählt Westermann. Beim Stand vom „Sauberkasten“ lassen sich die beiden über Reinigungsmittel ohne Schadstoffe beraten und kaufen eine Tüte Waschmittel. „So etwas wollte ich schon immer mal ausprobieren“, bemerkt Dickenscheid. Dann geht’s weiter mit der Leipzig-Erkundung – die beiden kommen aus Mainz.

Bei der Stadtreinigung bleiben einige stehen, um das Quiz zum Thema Verpackungsvermeidung zu spielen. Beim Müllaufkommen macht es einen großen Unterschied, ob man einen eigenen Beutel zum Kauf von Äpfeln in den Laden mitnimmt oder sich für das in Plastik eingeschweißte Obst entscheidet. „Im Umgang mit Abfall herrscht noch viel Aufklärungsbedarf“, sagt Sprecherin Zohl. Als Preis gibt’s Tragetaschen aus wiederverwerteten PET-Flaschen.

Wie lange verrottet was? Susanne Zohl von den Stadtreinigung bringt auf der Ökofete Julia Miklina und ihren Sohn Vladimir (7) ins Grübeln. Quelle: Andre Kempner

Zunehmend an Bedeutung gewinnt der Ernährungsaspekt um gesundes, fleischloses Essen, aber auch CO2-freie oder zumindest -arme Mobilität. Beide Aspekte vereint Johannes Zimber, Wirt des Vegan-Restaurants Mala im Leipziger Osten, der am Stand vom Biohof Hausmann für seine Kochboxen wirbt: vorbereitete Pakete mit Zutaten und einem Rezept, die per Elektro-Lastenrad in Haushalte geliefert werden. Ein paar Meter weiter verkauft Martina Faßbender ihre hochwertigen glutenfreie und vegane Brote, die es in ihrem Laden Martinas Brotgefühle am Brühl gibt. „Natürlich hoffe ich auf neue Kundschaft, denn in der Innenstadt gehen spürbar immer weniger Leute einkaufen“, konstatiert sie.

Schon am späten Mittag ist die am langgezogenen Teich gelegene Park-Meile voll mit mehreren hundert Menschen, die entweder gezielt gekommen sind oder zufällig ihre Blicke auf die Angebote werfen. Längst nicht alle werden aus dem, was zu sehen und erfahren ist, Konsequenzen für ihren Alltag ziehen. Aber mit dem Wissen um Handlungsbedarf fängt es nun mal an.

Von Mark Daniel