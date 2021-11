Leipzig

Hier ist Geduld angesagt: Am Dienstagvormittag bilden sich an den Standorten der mobilen Impfteams in Leipzig lange Schlangen. Im neuen Augusteum ist weder das Ende noch der Anfang zu erkennen. Schneckenförmig bewegen sich die Menschen durch die Eingangshalle.

Frust wegen schlechter Organisation

Um neun Uhr hat das Impfteam des DRK begonnen, die ersten Impfwilligen waren bereits vor acht Uhr da. „Um acht war die Schlange schon lang, da standen wir da hinten“, sagt die 24-jährige Tilde und zeigt zum anderen Ende der Halle. Tilde und ihre Freundin Sara haben bereits damit gerechnet, dass sie lange anstehen müssen. Ein paar ihrer Freunde hätten am Samstag bereits viereinhalb Stunden auf die Impfung gewartet. Dennoch hält die lange Schlange die Beiden nicht davon ab, sich heute boostern zu lassen. „In meinem Umfeld gab es viele Impfdurchbrüche. Das zeigt, dass die Wirksamkeit nachlässt“, sagt Tilde. „Wäre es meine erste Impfung, wäre ich wahrscheinlich auch demotiviert, hier so lange anzustehen. Aber irgendwie ist man dann auch selbst Schuld.“

Auch der 26-jährige Thore ist von der langen Wartezeit nicht überrascht. „Ich wollte eigentlich noch früher als halb neun da sein“, erzählt er. Er erwartet heute seine Booster-Impfung. Trotzdem: „Ich bin schon frustriert von der schlechten Organisation“, sagt er.

Steffi (63) und ihr Partner waren bereits am Montagnachmittag bei den mobilen Impfteams in Paunsdorf und Lindenau. „Dort war die Schlange noch länger“, berichten sie. Deshalb stehen sie nun seit 8.20 Uhr im Augusteum. „Wir sind beide Asthmatiker und lassen uns boostern.“ Kritik übt Steffi am Impfangebot. „Das ist mangelhaft, es gibt zu wenig und es ist schlecht organisiert.“

Corona-Impfungen in Leipzig Die vier mobilen Impfteams in Leipzig werden vom DRK koordiniert. Schon seit Juli sind sie im Einsatz, nun wurden sie mit jeweils einem Arzt aufgestockt. Das Impfzentrum an der Neuen Messe wurde Anfang Oktober geschlossen. Und auch nicht alle Hausärzte beteiligen sich an der Impfung. Der Andrang bei den mobilen Impfstellen ist daher sehr hoch. Im Durchschnitt werden 1200 Impfungen pro Tag verteilt. Sollte der Impfstoff im Laufe des Tages knapp werden, wird neuer bestellt, so Ariane Mohr vom DRK. Um den Menschen die lange Wartezeit zu erleichtern, hatte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) an die Kommunen appelliert, sich um die Bürger zu kümmern, indem man ein Zelt aufstelle, einen Tee oder Sitzgelegenheiten anbiete. Entlastung ist jedoch ab Dezember in Sicht: Der Freistaat will in ganz Sachsen die Kapazitäten verdreifachen. In Leipzig soll das Stadtbüro am Burgplatz zum Impfzentrum werden. Voraussichtlich ab 1. Dezember kommen dann acht große Teams mit einer Kapazität von 1600 Impfungen pro Tag in Leipzig zum Einsatz, nach derzeitigem Stand bis Ende März 2022. Auch ein Terminmanagement-System für die Buchung eines Impftermins werde vorbereitet, teilt das sächsische Sozialministerium mit.

„Ich lasse mich wegen meinen Töchtern impfen“

Obwohl ein Großteil der Menschen (etwa 60 Prozent) mittlerweile für die Booster Impfung ansteht, wie die Pressesprecherin des DRK, Ariane Mohr, bestätigt, gibt es auch noch einige, die ihre erste Impfung bekommen. So auch Alexander Wodjanke, 36 Jahre alt. Er ist erst vor zehn Minuten gekommen, etwa zwei Stunden Wartezeit wurden ihm aber schon prophezeit. „Beim Hausarzt hätte ich zwei Monate warten müssen“, sagt er. Alexander hatte vor etwa einem halben Jahr Corona, galt bis vor kurzem als genesen. Nun fühlt er sich durch die Corona-Regeln dazu gezwungen, sich impfen zu lassen. Wäre es im Alltag nicht notwendig, würde er sich nicht impfen lassen. „Ich lasse mich wegen meinen Töchtern impfen, damit ich mit ihnen etwas unternehmen kann.“

Die 35-Jährige Almina Limo steht seit 8.20 Uhr im Untergeschoss des Hauptbahnhofs und wartet auf ihre Impfung. Um halb elf lehnt sie etwas erschöpft an der Rolltreppe. Sie ist schon im vorderen Teil der Schlange angekommen. Es ist auch ihre erste Impfung. Lange habe sie sich nicht getraut. „Ich hatte Angst vor den Nebenwirkungen“, sagt sie. Vor kurzem hat ihr Mann sich impfen lassen, nun will sie es auch tun. Auch, weil sie täglich Bus fahren muss.

Zur Galerie Ob Booster, Erst- oder Zweitimpfung: Impfwillige müssen derzeit mehrere Stunden Wartezeit in Kauf nehmen, um sich gegen Corona zu immunisieren.

Stundenlanges anstehen – trotz Gehstock

Die Schlange in den Promenaden am Hauptbahnhof zieht sich durch das halbe Untergeschoss. Manche sitzen auf dem Boden, andere haben sich Camping-Hocker mitgebracht. Dort, wo die Schlange vor dem Supermarkt eine Kurve macht, steht Antonia Bulmahn. Die 23-Jährige wartet seit einer Stunde und ist für die Booster-Impfung gekommen. Sie arbeitet in einer Firma mit 40 Leuten, mit der Drittimpfung will sie Ansteckungen und Corona-Ausbrüche im Büro vermeiden. „Ich will auch an Weihnachten meine Oma besuchen“, fügt sie hinzu.

Etwa 50 Meter weiter vorne in der Schlange steht Jörg Krieschner, 69 Jahre alt. In der einen Hand hält er einen Gehstock, mit der anderen klammert er sich an ein nebenstehendes Gitter. Seine Impfung ist schon über ein halbes Jahr her, bei seinem Hausarzt wäre erst Ende des Jahres ein Termin frei gewesen. „Es gibt zu wenige Impfangebote“, kritisiert er. „Und ich verstehe nicht, warum ich mich als gehbehinderter Mensch hier anstellen muss.“

Einer der ersten in der Schlange ist Jacques Biteke. Er wartet schon seit fast drei Stunden auf seine Zweitimpfung. „Ich brauche die Impfung für die Arbeit“, sagt er. Warum er sich nicht früher geimpft hat? „Weil es im Sommer nicht so schlimm war.“

Grünen-Politikerin steht fünf Stunden in der Schlange

Kritik kam am Dienstag auch von der Leipziger Ärztin und Grünen-Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta. Sie war bei dem mobilen Impfteam am Amtsgericht Leipzig. „Am Ende waren zwischen Eintreffen an der Schlange vor dem Amtsgericht bis Impfung ziemlich genau fünf Stunden vergangen“, berichtete sie auf Twitter, wo sie das Procedere auch mit Fotos dokumentierte.

Die Menschen würden teilweise in Innenräumen eng beieinander zusammenstehen. Die Organisation sei alles andere als ideal, um Kontakte zu reduzieren, schilderte Piechotta. Etwas Positives konnte sie jedoch auch feststellen: „Fast alle um mich herum sind Erstimpfungen U30. Lichtblick.“

Von Yvonne Schmidt