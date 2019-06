Leipzig

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) bekommt von der Leipziger Handelshochschule (HHL) die Ehrendoktorwürde im Bereich Wirtschaft verliehen. Ihre Art politischer Führung entspreche den Kerngedanken eines an der Hochschule entwickelten Führungsmodells, teilte eine Sprecherin der privaten HHL Leipzig Graduate School of Management am Donnerstag mit.

Die 64-Jährige soll den Titel Ende August verliehen bekommen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Nach Angaben der Leipziger Handelshochschule wäre sie die 20. Person, die den Titel Doktor der Wirtschaftswissenschaften h.c. der HHL erhält. Auch der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ( CDU) bekam 2008 die Ehrendoktorwürde. Merkel wäre jetzt die zweite Politikerin, die den Titel erhält.

Merkel trägt bereits mehrere Ehrendoktorate – zuletzt bekam sie im Mai die Ehrendoktorwürde in Jura der Eliteuniversität Harvard in den USA. Bereits 2008 wurde sie zur Ehrendoktorin der Universität Leipzig ernannt. Hier hatte sie von 1973 bis 1978 Physik studiert.

