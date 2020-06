Leipziger machen gegen neue Parkplätze mobil

Leipzig

Verkehrte Welt im Stadtteil Anger-Crottendorf: Dort macht ein Bürgerverein mobil, weil die Stadtverwaltung an der Gregor-Fuchs-Straße zusätzliche Parkplätze schafft und dafür einen kaum genutzten Radweg aufhebt, der sich in einer Tempo-30-Zone befindet. Der Stellplatzbau sei rückwärtsgewandt, meint Ulrike Gebhardt vom Bürgerverein Anger-Crottendorf. Die Verwaltung widerspricht. Die Stellplätze würden dringend benötigt, weil es im Viertel einen hohen Parkdruck gibt.

„Mehr Parkplätze heißt mehr Autos “

Der Bürgerverein spricht von einem „verstörenden Signal“, weil demnächst ein beidseitiges Parken an den Fahrbahnrändern der Gregor-Fuchs-Straße zwischen der Friedrich-Dittes-Straße und Sellerhäuser Straße möglich sein wird. Dort könnte es künftig einen Konflikt mit einer für das Viertel angedachten Buslinie geben, warnt Ulrike Gebhardt, Vorsitzende des Bürgervereins Anger-Crottendorf.

Die Vereinsmitglieder sind auch sauer, dass sie nicht vorab über das Bauvorhaben informiert wurden. „Da trommeln und wirbeln Menschen, um das Quartier lebenswert zu gestalten, organisieren Veranstaltungen rund um den Verkehr im Umweltverbund und fordern eine bessere Erschließung durch den ÖPNV, stehen regelmäßig mit Ämtern in Kontakt und dann das“, sagt Gebhardt. „Mehr Parkplätze heißt auch mehr Autos.“

Verein: Verantwortliche sollen sich rechtfertigen

Sie ist auch frustriert, weil der Verein „um jeden Fahrradbügel kämpfen“ müsse. „Gehwegnasen werden reihenweise im Westen der Stadt gebaut – in Anger-Crottendorf ist dafür kein Geld da – und die Menschen werden für sichere Verkehrswege auf den Sankt-Nimmerleinstag vertröstet“, berichtet sie.

Der Bürgerverein will deshalb demnächst verstärkt die Zusammenarbeit mit politischen Partnern suchen. „Ich werde darauf drängen, dass die Verantwortlichen in eine der kommenden Sitzungen des Stadtbezirksbeirates Ost bestellt werden“, so die Vorsitzende. „Dort sollen sie allen Stadtbezirksbeiräten erklären, wie es zu dieser rückwärtsgewandten Maßnahme kommen konnte. Auch wie sich die Stadtverwaltung die Verkehrssituation in Zukunft vorstellt und wie sie mit den vor Ort lebenden Menschen zusammenarbeiten will.“

„Tempo-30-Zonen brauchen keine Radwege “

Das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt betont, dass in der Gregor-Fuchs-Straße Arbeiten zur Straßeninstandsetzung durchgeführt wurden und dabei zwischen der Friedrich-Dittes-Straße und der Sellerhäuser Straße zunächst der Belag des ehemaligen Radweges erneuert worden ist. „Der nicht ausgewiesene Radweg entlang der Gregor-Fuchs-Straße befand sich in einem schlechten baulichen Zustand und wurde nur selten genutzt“, so eine Sprecherin.

Außerdem sei der gesamte Bereich Bestandteil einer Tempo-30-Zone. „ Radwege sind hier weder erforderlich, noch erhöhen sie die Verkehrssicherheit. Deshalb werden in Wohngebieten mit Tempo-30-Zonen keine Radwege ausgeschildert beziehungsweise angelegt.“ Aus diesem Grund sei die Fläche des Radweges gemeinsam mit der Fahrbahn instand gesetzt worden.

Hoher Parkdruck im Viertel

Es sei auch noch eine Deckenerneuerung der Fahrbahn im Hocheinbau vorgesehen. „Im Ergebnis wird die Fahrbahn so angehoben sein, dass am Fahrbahnrand zusätzliche Flächen zum Parken genutzt werden können. Damit wird dem hohen Parkdruck in diesem Bereich entsprochen“, erklärt die Behördensprecherin. Ziel sei eine Verbesserung der Verkehrssicherheit. Einer künftigen ÖPNV-Erschließung stehe diese neue Straßenaufteilung „auf keinen Fall entgegen“.

