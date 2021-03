Leipzig

Leipziger Politiker verurteilen den erneuten Angriff auf die Polizeistation in Connewitz. Wie berichtet, waren die Dienststelle in der Wiedebach-Passage sowie weitere Gebäude im Umfeld in der Nacht von mehreren Unbekannten mit Steinen und Farbbeuteln beworfen sowie beschmiert worden. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Soko LinX die Ermittlungen aufgenommen.

CDU: Rechtsstaat muss konsequent handeln

„Erneut sehen wir uns mit der linksradikalen Gewalt im Stadtteil Connewitz konfrontiert. Nachdem es, bedingt durch die Corona-Pandemie, zuletzt ruhiger war, scheinen die Gewaltausbrüche nun wieder zu beginnen“, sagte CDU-Sprecher Eric Buchmann. Seine Partei sei erleichtert, dass die Beamten unverletzt geblieben sind. „Dennoch zeigt dieser feige und brutale Gewaltakt erneut, dass die linksradikalen Chaoten bewusst die Gesundheit und das Leben von Menschen aufs Spiel setzen für ihre Demokratie- und menschenverachtende Weltanschauung.“ Dabei unterstütze die CDU den Ruf nach harten Strafen für diese Gewalttäter. „Der Rechtsstaat steht in der Pflicht, glaubwürdig und konsequent zu handeln gegen all jene, die ihn bekämpfen.“

„Die Menschen im Leipziger Süden wollen in Ruhe und Sicherheit in dem bunten Stadtteil Connewitz leben. Wann wird die Partei Die Linke sich endlich öffentlich distanzieren und ihren Einfluss in Connewitz wahrnehmen und diese Gewalttäter zurückzupfeifen?“, fragt CDU-Stadtrat Karsten Albrecht, der dem CDU-Ortsverband Leipzig-Süd vorsteht.

Linke: Straftaten für politische Ziele lehnen wir ab

Die Linken würden sicherlich niemanden losschicken, um Gewalt zu verüben, entgegnete Adam Bednarsky, Stadtrat und Vorsitzender des Stadtverbandes der Linken. „Straftaten, mit denen politische Ziele verfolgt werden, lehnen wir ab.“ Dabei gebe es innerhalb seiner Partei gar keine unterschiedlichen Ansichten, bekräftigte er. Es könne nicht sein, „Connewitz für Straftaten einzelner in Sippenhaft zu nehmen“. Dies störe auch die Gespräche am Runden Tisch, die Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bereits begonnen habe, um verschiedene Akteure im Stadtteil zu befrieden. Davon ist auch Tobias Peter überzeugt, Fraktionschef der Grünen im Stadtrat. „Gewalt ist nie eine Lösung“, betonte Peter. Und ist sich mit Bednarsky einig, die Dialogforen in Connewitz, die durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, rasch fortzusetzen. Die Grünen wollen zudem in Connewitz ein Quartiersmanagement aufbauen.

AfD: Deeskalierende Taktik der Polizei greift nicht

„Es ist ein erneuter Beweis, dass die deeskalierende Taktik, die auch unter dem neuen Polizeipräsidenten fortgesetzt wird, offensichtlich nicht greift“, meinte hingegen Christian Kriegel (AfD): „Wie soll sich der Bürger noch sicherfühlen, wenn selbst Polizisten sich vor Gewalttätern schützen müssen?“, fragte er.

„Gewalt in der Gesellschaft ist nicht hinnehmbar“, sagte Sven Morlok (FDP). Wenn Linken-Politiker Sprüche wie „All Cops are bastards“ tolerierten, brauche sich niemand wundern, wenn Gewalt ausgeübt wird, sagte Morlok mit Blick auf Stadtratskollegin Juliane Nagel (Die Linke). Sie hatte jüngst beantragt, das umstrittene „No Cops, No Nazis, Antifa-Area“-Graffito an der Streetballanlage am Connewitzer Kreuz mit Mitteln aus der Stadtkasse wiederherzustellen.

SPD: Täter schaden gesamtem Stadtteil Connewitz

Die SPD verurteilt den erneuten Angriff ebenfalls sehr deutlich. „Insbesondere, dass zum wiederholten Male in Kauf genommen wurde, dass hierbei auch Menschen zu Schaden kommen können, ist in besonderem Maße abscheulich“, betonte Fraktionschef Christopher Zenker. „Keine politische Gesinnung kann eine solche Straftat rechtfertigen. Mit ihrem Verhalten schaden die Täter auch dem gesamten Stadtteil Connewitz. Es bleibt zu hoffen, dass die Täter ermittelt werden können und dafür zur Verantwortung gezogen werden“, sagte er.

Von M.O.