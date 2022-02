Angriff gegen Security am Hauptbahnhof: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Leipzig

Er hatte Hausverbot und griff einen Security-Mann mit einem „scharfen Gegenstand“ an: Nach einem schweren Zwischenfall im Leipziger Hauptbahnhof ermittelt die Polizei gegen einen 29-jährigen Somalier. Der Tatvorwurf: versuchter Totschlag.

Wie Polizeisprecherin Dorothea Benndorf am Montag mitteilte, forderte der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Afrikaner am Sonnabend kurz nach 22.30 Uhr in der Westhalle dazu auf, aufgrund des gegen ihn bestehenden Hausverbotes das Gebäude zu verlassen. Daraufhin habe der Somalier den Sicherheitsmann angegriffen und mehrfach in Richtung des Kopfes von ihm gestochen. Zur Tatwaffe machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. Das Opfer erlitt mehrere Schnittverletzungen, die später in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten. Mit Hilfe eines Kollegen konnte der Verletzte den Angreifer überwältigen und an die Polizei übergeben.

Polizei sucht Zeugen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde der 29-Jährige vorläufig festgenommen und in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Am Sonntag erließ der zuständige Haftrichter Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlages in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Mittlerweile befindet sich der Tatverdächtige hinter Gittern. Der Hauptbahnhof und sein unmittelbares Umfeld sind seit Jahren ein Schwerpunkt für Gewalt- und Drogendelikte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur weiteren Aufklärung des Zwischenfalls sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, Telefon: 0341 96646666 entgegen.

Von F. D.