Blutbad in Sellerhausen-Stünz - Angriff mit Messer und Schusswaffe in Leipzig: Dritter Verdächtiger in Haft

Nach dem bewaffneten Angriff auf eine Wohnung im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz sitzt ein dritter Verdächtiger in Haft. Der 22-Jährige arabischer Herkunft wurde am Wochenende festgenommen.