Am 9. Oktober 2019 sorgte der rechtsextreme Anschlag von Stephan B. in Halle auch im benachbarten Leipzig für Entsetzen und Trauer. Als es dann hieß, der Täter flüchte in Richtung Messestadt, wurden Schulen geschlossen, stand das Lichtfest vor der Absage. Ein Rückblick.