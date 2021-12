Leipzig

„Lockdown können wir – jetzt machen wir Teilhabe!“ Dieses Motto stellte das Leipziger Netzwerk „behindern verhindern“ schon über die Aktionswoche im vergangenen Mai. Angesichts der aktuellen dramatischen Corona-Lage hat es erneut besondere Gültigkeit, die am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember betont wird – mit der Übertragung eines Animationsfilms auf Häuserwände in Leipzig.

„Transparente Wände – Deine Stimme für Inklusion“ heißt die von Künstler Patrick Günther filmisch umgesetzte Aneinanderreihung von Stichworten, die „behindern verhindern“ im Netzwerk gesammelt hat. Sie sind Antworten auf die Frage, welche Forderungen und Ängste Behinderte besonders beschäftigen. So entstand eine Wolke aus Begriffen wie Teilhabe, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Corona, achtungsvoller Umgang oder Wertschätzung.

Electric Cinema fährt vor

Die BBW-Leipzig-Gruppe, Teil des Netzwerkes, bringt die Aktion auf die Straße, in Zusammenarbeit mit dem Electric Cinema der Schaubühne Lindenfels, das Filmprojektionen und Kinokunst auf Hauswände und Fassaden live aus einem E-Auto nach Anbruch der Dunkelheit überträgt. Somit werden die Belange von Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Raum sichtbar.

Mit Blick auf Infektionszahlen und die Entwicklung der Pandemie in Sachsen macht dieser Bevölkerungsgruppe die Überlastung des Gesundheitssystems und die Möglichkeit einer Triage große Sorge. Dass im Notfall jemand mit besseren Gesundungs-Chancen bevorzugt behandelt wird, würde Menschen mit Vorerkrankungen und mit Behinderungen benachteiligen – und in Lebensgefahr bringen.

Beginn in Lindenau

Beginn der Aktion am Freitag ist um 17 Uhr am Lindenauer Markt, an der Schaubühne sowie in der Friedrich-Ebert-Straße 29. Gegen 18 Uhr sind „Transparente Wände“ am Augustusplatz, der Innenstadt sowie auf der Karl-Liebknecht-Straße an den Kreuzungen zur Paul-Gruner- und der Hardenbergstraße zu sehen. Zum Abschluss läuft der Film auf dem Rewe-Parkplatz am Connewitzer Kreuz.

Von diesem besonderen Projekt abgesehen, macht das Electric Cinema am Samstag ab 17 Uhr eine Spezialtour zu den Lichtspielen des Westens rund um die Karl-Heine-Straße.

