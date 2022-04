Leipzig

Vielleicht hätte Gil Ofarim es als Wink des Himmels verstehen sollen, dass die Internetplattform Instagram am Abend des 4. Oktober 2021 nicht erreichbar war. Der Musiker saß auf der Bordsteinkante vor dem Leipziger Hotel Westin und wollte sich per Live-Video an seine Fans richten. Doch in den USA streikten die Rechenzentren, für mehrere Stunden.

Also zeichnete er zunächst ein Video auf: Seine Handykamera auf sich gerichtet, erzählte er von einem vermeintlich unglaublichen Vorfall an der Rezeption. Dort habe ihm ein Mitarbeiter erklärt: Er könne nur in diesem Hotel übernachten, wenn er seine Halskette abnehme. Seine Kette mit einem Davidstern. „Pack deinen Stern ein“, habe der Mitarbeiter gesagt – so formulierte es Ofarim in dem Video, was nun gelöscht ist, so wie sein gesamtes Social-Media-Profil.

„Deutschland 2021“, sagte Ofarim abschließend

Eine antisemitische Beleidigung, an der Pforte einer Leipziger Top-Adresse. „Deutschland 2021“, sagte Ofarim abschließend in die Kamera und raufte sich das Haar. Am nächsten Morgen stellte er sein Video ins Internet.

Am Donnerstag, fast ein halbes Jahr später, erhob die Leipziger Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung – allerdings nicht gegen das Hotel, sondern gegen Ofarim. Was Ofarim in seinem Video berichtete, so die Staatsanwaltschaft, habe sich „tatsächlich so nicht ereignet“. Ob dem Sänger nun wirklich der Prozess gemacht wird, muss das Landgericht entscheiden.

Die Anklage ist die radikale Wendung eines Falls, der mit breiten Solidaritätsbekundungen für den Sänger und mit Drohungen gegen den Hotelmitarbeiter begonnen hatte. Mitglieder der sächsischen Regierung hatten sich auf Ofarims Seite geschlagen. Amerikanische Fernsehsender hatten ihn interviewt, in Fernsehtalkshows erzählte er vor Millionenpublikum, was ihm angeblich widerfahren sei. Und er bekam die Bühne. Während der Mitarbeiter mit seiner Familie in ein Hotel in Süddeutschland in Sicherheit gebracht wurde, demonstrierten in Leipzig Hunderte vor dem Westin Hotel gegen Antisemitismus.

Nun soll alles auf einer Lüge aufgebaut sein – das zumindest schwingt in der Erklärung der Staatsanwaltschaft mit, wenn sie davon schreibt, Ofarim habe seine Behauptungen „in Kenntnis ihrer Unwahrheit“ wiederholt und angezeigt.

Wie arbeitet man einen solchen Fall und die Reaktionswelle darum auf – als Stadt, als Gesellschaft? Und vor allem: Was sagen jene, die Ofarim von Anfang an geglaubt haben?

War die Kundgebung damals voreilig?

Leipzigs SPD-Vorsitzende Irena Rudolph-Kokot war eine der ersten, die auf Ofarims Video reagierte. Rudolph-Kokot ist Teil des Aktionsbündnisses „Leipzig nimmt Platz“, das in Leipzig schon gegen Legida oder Querdenker mobilisiert hat. Wenige Stunden nachdem Gil Ofarim sein Video veröffentlicht hatte, meldete das Bündnis eine Kundgebung vor dem Westin Hotel an. Und Rudolph-Kokot ergriff das Wort. „Wir solidarisieren uns mit allen Jüdinnen und Juden, denen das in Deutschland immer noch viel zu häufig passiert“, sagte sie.

Zu der Kundgebung kamen damals Hunderte. Auch die Hotel-Belegschaft stellte sich mit einem solidarisch gemeinten Banner vor ihr Haus. Die Stimmung war geladen. Danach klebten Sticker mit Antifa-Motiven auf dem Briefkasten vor dem Hotel. Auf einem stand: „Die hübschesten Antisemit*innen haben blaue Augen und eine gebrochene Nase“. War die Kundgebung damals voreilig?

„Nein“, sagt Rudolph-Kokot heute. „Unsere Aufgabe ist es, sich klar positionieren, was Antisemitismus betrifft. Es wäre furchtbar, wenn wir Betroffenen mit Misstrauen begegnen.“ Das gelte, mit Blick auf die deutsche Geschichte, hierzulande umso mehr. Es sei die „Aufgabe der Zivilgesellschaft, jedwedem Antisemitismus klar zu widersprechen.“ Kokot wies außerdem darauf hin, dass auch heute noch kein Urteil gesprochen sei. „In den sozialen Netzwerken klingt es so, als wäre das anders.“

Die sächsische Justizministerin hatte „Konsequenzen“ gefordert

Auch vor einem knappen halben Jahr spielten die sozialen Netzwerke eine Rolle. Denn dort waren sich viele schnell sicher, dass Ofarim die Wahrheit sagte. Auch Leute, die viel Verantwortung tragen.

Etwa Martin Dulig, Sachsens Wirtschaftsminister, schrieb damals auf Twitter: „Es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was Gil Ofarim in meinem Heimatland widerfahren ist.“ Und weiter: „Es ist noch viel zu tun in Sachsen!“ Heute sagt Dulig, es wäre damals für ihn „nicht vorstellbar“ gewesen, „dass sich jemand solche Anschuldigungen ausdenken kann“.

Auch Katja Meier, sächsische Justizministerin, hatte im Anschluss an Ofarims Video „Konsequenzen“ gefordert. „Dieser offene Antisemitismus im Hotel Westin in Leipzig ist unsäglich und unerträglich“, hatte sie geschrieben. Heute sagt Meier: „Vorschnelle öffentliche politische Bewertungen sind in so einer schwierigen Angelegenheit fehl am Platz, ebenso Statements, die ein Ergebnis vorwegnehmen.“

Einer, der selbst jüdisch ist, schlug sich damals nicht auf Ofarims Seite, sondern verteidigte eher das Hotel. Küf Kaufmann, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde, forderte schlicht, man müsse „diesen Zwischenfall unbedingt aufklären – und dann ernsthaft darüber reden“. Heute sagt er, leicht spöttisch: „Gil Ofarim ist Schauspieler von Beruf. Als ich sein Video gesehen habe, habe ich sofort den Satz von dem berühmten russischen Regisseur Konstantin Stanislawski zitiert: ,Ich glaube das nicht!’“ Dem Kampf gegen Antisemitismus, so Kaufmann weiter, habe Ofarim jedenfalls eher geschadet.

„Als internationales Hotel stehen wir täglich für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt“

Ofarims Version hatte schon zwei Wochen nach dem vermeintlichen Vorfall erste Kratzer bekommen. Denn das Hotel hatte das einzige Beweismittel auswerten lassen: Die Bilder der eigenen Überwachungskameras, ohne Ton. Und auf diesen war tatsächlich keine Kette um Ofarims Hals zu sehen. Nicht an der Rezeption, nicht an seinem Auto beim Gepäckausladen.

Mithilfe einer eigens engagierten Kanzlei veröffentlichte das Westin Hotel ein 118 Seiten umfassendes Gutachten, das seinen Mitarbeiter voll und ganz freisprach. Zurück in seinen Job an der Leipziger Rezeption kehrte er seither nicht – um ihn zu schützen, wie das Hotel erklärte.

Heute gibt sich das Hotel zufrieden. „Das gesamte Team des Hotels The Westin Leipzig ist nach langen Wochen und Monaten über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft äußerst erleichtert“, hieß es am Donnerstag.

Gil Ofarim hat sein Video auf Instagram in der Zwischenzeit wieder gelöscht. Sein gesamtes Profil, alle Fotos und Videos, sind verschwunden. Zu der Anklage der Leipziger Staatsanwaltschaft gegen ihn wollte er sich nicht äußern. Bisher war er stets bei seiner Version geblieben. Er schränkte jedoch ein, dass er sich nicht sicher sei, den Stern, den er immer trage, an diesem Abend über oder unter dem T-Shirt getragen zu haben. Ob es wirklich zu einem Prozess kommt, ist noch offen.

Von Mark Daniel, Josa Mania-Schlegel, Björn Meine