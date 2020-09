Anklage wegen Totschlagsversuch: Leipziger Autofahrer wollte Radler rammen

Leipzig

Die Anklage der Staatsanwaltschaft klingt erschütternd: Ein Autofahrer soll im Leipziger Stadtteil Connewitz einen Radfahrer verfolgt und versucht haben, ihn zu rammen und zu überfahren. Am Dienstag begann der Prozess am Landgericht. Dem Angeklagten Christoph M. (39) wird unter anderem versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Es war am 20. Januar dieses Jahres, als der Diplomingenieur mit dem sechs Jahre älteren Milo S. in Streit geriet. Worum es dabei ging, blieb zum Auftakt der Hauptverhandlung unklar. Staatsanwalt Torsten Naumann warf dem Angeklagten vor, an jenem Tag gegen 17.15 Uhr im Bereich der Bornaischen Straße sein Auto gestoppt zu haben, als er Milo S. sah. Er sei ausgestiegen und habe dem Widersacher, der mit einem Fahrrad unterwegs war, mit einer Metallstange auf den Kopf geschlagen.

Anzeige

Attacke mit Eisenstange

Der 45-Jährige konnte allerdings zunächst mit seinem Rad fliehen. Doch Christoph M. ließ laut Anklageschrift nicht von ihm ab, setzte sich in seinem Opel und trat aufs Gas. An der Bornaischen/Meusdorfer Straße habe der Autofahrer dann noch einmal stark beschleunigt und direkt auf Milo S. zugehalten.

Weitere LVZ+ Artikel

Im letzten Moment konnte dieser in die Zwenkauer Straße ausweichen und das Schlimmste verhindern. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft erwischte ihn das Auto am Hinterrad, sodass er auf die Straße geschleudert und erheblich verletzt wurde. So zog er sich unter anderem eine Fraktur des Daumens zu. Christoph M. sei danach einfach weitergefahren, ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern.

Doch für das Opfer hätte der Anschlag auch weitaus drastischere Konsequenzen haben können. Im Falle einer frontalen Kollision mit dem Pkw wäre Milo S. wohl auch überrollt worden und hätte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft tödliche Verletzungen erleiden können.

Angeklagter will aussagen

Wie es überhaupt zu einem derartigen Gewaltexzess kommen konnte, bei dem fast ein Mensch sein Leben gelassen hätte, soll womöglich am nächsten Verhandlungstag am 9. September geklärt werden. Verteidiger Stefan Lorenz kündigte an, dass sein Mandant eine kurze Erklärung zu den Tatvorwürfen abgeben werde. Die zuständige 1. Strafkammer will zudem das Opfer Milo S. befragen.

Von Frank Döring