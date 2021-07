Leipzig

Der Leipziger Ring bleibt demnächst einen Sonntag lang autofrei – am 19. September im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. An diesem Tag soll sich außerdem die größte „Gehzeugparade“ der Welt um den Ring bewegen und einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde erbringen. Das gab Thomas Gentsch vom Netzwerk „Verkehrswende Leipzig“ auf der ersten Leipziger Klimamesse bekannt, die am Sonnabend auf dem Leuschnerplatz stattfand.

Klimamesse auf dem Leuschnerplatz – beim Auftritt der Band Kapa Tult wurde getanzt. Quelle: Andre Kempner

Bunt, vielfältig, unterhaltsam war die Messe. Rund 20 Vereine und Gruppen waren am Start, verteilten Informationen, beantworteten Fragen, luden zum Mitmachen ein. Dazu gab es ein Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Diskussionen. Die „Omas for Future“ ließen bunte Klimabänder beschriften, die sie vor der Bundestagswahl nach Berlin schicken wollen. Akteure aus dem Gesundheitswesen („Health for Future“) führten Wiederbelebungsmaßnahmen am Notfallpatienten Erde durch, der ihrer Diagnose nach an Multiorganversagen leidet. Bei den „Students for Future“ konnte man Jutebeutel mit Klimasprüchen besprühen und so seine Wünsche öffentlich machen.

Pia (23, links) und Lea (23) gestalten Stoffbeutel. Quelle: Andre Kempner

Klimaschutz betrifft jeden

Allerdings blieben vor allem Leute stehen oder sitzen, die dem Thema ohnehin aufgeschlossen sind oder deren Kinder oder Freunde am Programm beteiligt waren. Zufällige Passanten guckten teils verwundert, teils interessiert bis neugierig, ließen sich Flyer aushändigen. Oder wechselten hier und da ein Wort mit den Akteuren. Doch richtig aus der eigenen Bubble heraus kam die Klimamesse nicht.

Genau das muss aber geschafft werden. „Wir brauchen alle Menschen, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen“, so die Physikerin und Klimaforscherin Heike Wex. „Wir müssen alle Bürgerinnen und Bürger erreichen, ebenso kommunale Unternehmen und die lokale Wirtschaft“, sagt auch Simone Ariane Pflaum, die neue Nachhaltigkeits-Referentin der Stadt Leipzig.

Die Klimawende gelingt nur, wenn alle Menschen ihren Beitrag dazu leisten. Quelle: Andre Kempner

Viele Wege, um die Menschen zu erreichen

Doch wie gelingt das? Die „Students for Future“ setzen auf Social Media. Und darüber hinaus auf Freunde und Familienangehörige, die Informationen weitergeben und helfen, neue Leute zu erreichen. „Mit kleinen Pilotprojekten wie temporären Radspuren kann man zeigen, dass es auch anders geht“, schlägt Medizinstudent Johannes Lange (25) vor.

Die „Omas for Future“ wollen die Generation 50 plus ansprechen und an deren Erfahrungen anknüpfen „aus Zeiten, als wir noch nicht im Überfluss gelebt haben“, so Rita (67) und Christof Korth (68). Jeder könne kleine Dinge im Alltag verändern: einen Beutel zum Einkaufen mitnehmen, auf Verpackungen verzichten, Plastikflaschen nicht wegwerfen, Bäume pflanzen oder fürs Surfen im Internet eine Suchmaschine verwenden, die CO2-neutral arbeitet und von ihrem Gewinn Bäume pflanzt.

Der Verein Pro Lebensglück kämpft für Tierrechte und hat sich damit den Ernährungssektor vorgenommen. „Der größte Sektor, auf dem man was erreichen kann und wo auch jeder etwas bewegen kann“, so die stellvertretende Vorsitzende Janine Kosanetzky (42). Neben vielen Infoständen macht ihr Verein vegane Kuchenverkäufe und verschenkt gegen Spenden „Wundertüten“ mit veganen Süßigkeiten, Kosmetikartikeln oder Waschmitteln.

Gute Stimmung bei der ersten Klimamesse in Leipzig auf dem Leuschnerplatz. Quelle: Andre Kempner

Spaß machen und Aufmerksamkeit wecken

Offensichtlich braucht es aber noch viele neue, schlaue Ideen. Thomas Gentsch von „Verkehrswende Leipzig“ hofft, dass es mit dem autofreien Ring und der Guinness-Weltrekord-Aktion am 19. September gelingt, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. „Es soll Spaß machen und den Lokalpatriotismus wecken. Aber auch mediale Aufmerksamkeit erzeugen, um die Leute zum Nachdenken zu bringen und unsere Message zu transportieren“, so der 54-jährige Informatiker.

Von Kerstin Decker