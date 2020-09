Anschläge auf Bagger und Immobilien-Transporter in Leipzig: Übernimmt  Soko LinX?

Leipzig

Waren es wieder politisch motivierte Anschläge? Gleich zweimal hat es in der Nacht zum Freitag im Leipziger Osten gebrannt, ein Bagger und der Transporter einer Immobilienfirma gingen in Flammen auf. Wie die Leipziger Polizei auf LVZ-Anfrage mitteilte, wird aktuell geprüft, ob die auf Linksextremismus spezialisierte Soko LinX des Landeskriminalamts ( LKA) Sachsen die Ermittlungen übernimmt.

Gegen 0.50 Uhr wurde die Polizei das erste Mal alarmiert. Auf einer Baustelle im Bereich Zweinaundorfer Straße/Am Güterring im Stadtteil Anger-Crottendorf brannte ein 20-Tonnen-Bagger. „Er wurde durch das Feuer komplett zerstört“, sagte Polizeisprecher Thomas Fleischer am Morgen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Mölkau und FF Engelsdorf konnten ein völliges Ausbrennen der Baumaschine nicht mehr verhindern.

Anzeige

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Etwa eine Stunde später brannte es erneut. In der Crottendorfer Straße im Stadtteil Reudnitz-Thonberg – gut einen Kilometer vom ersten Tatort entfernt – stand der Transporter einer Immobilienfirma in Flammen. „Auch dieses Fahrzeug wurde vollständig zerstört“ so Fleischer. Zwei weitere Autos, die in der Nähe parkten, wurden durch die starke Hitze beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Ost kam zum Einsatz.

Weitere LVZ+ Artikel

Gegenwärtig sei ein Brandursachenermittler der Kripo vor Ort, um nach Hinweisen zu suchen, was die Brände ausgelöst haben könnte. Nach Angaben der Polizei könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Derzeit ermittle man allerdings noch in alle Richtungen. Sollte ein technischer Defekt als Brandursache definitiv ausgeschlossen und Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat gefunden werden, käme auch die „Soko LinX“ ins Spiel. Erst recht dann, wenn Experten Spuren eines Brandbeschleunigers finden sollten, der schon bei früheren Anschlägen verwendet wurde. Womöglich besteht auch ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden.

Brandserie reißt nicht ab

In den vergangen Monaten war es in Leipzig immer wieder zu Brandstiftungen auf Baustellen und an Baumaschinen gekommen - angefangen bei dem Anschlag am 3. Oktober 2019 auf drei Kräne auf einer Baustelle der CG-Gruppe am ehemaligen Technischen Rathaus an der Prager Straße mit einem hohen Millionenschaden.

Im Leipziger Osten haben in der Nacht ein Bagger und mehrere Fahrzeuge gebrannt. Ermittler prüfen nun, ob es sich um linksextremistische Anschläge handelt. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Danach gingen am 11. Oktober zwei Bagger in der Käthe-Kollwitz-Straße und am 13. Oktober ein Bagger an der Ecke Brandstraße/Basedowstraße in Flammen auf. Die Brandserie setzte sich auch in diesem Jahr fort. In der Nacht zum 16. Januar wurde eine Baumaschine an der Bahnstrecke am Güterring durch Feuer beschädigt. Am 5. April brannte auf einer Baustelle in der Bornaischen Straße in Connewitz ein Bagger komplett aus. In der Nacht zum 15. Juli zündeten Unbekannte einen Bagger auf dem Jahrtausendfeld an der Aurelienstraße an, wodurch auch zwei in der Nähe stehende Fahrzeuge beschädigt wurden. In allen Fällen hatte ebenfalls die Soko LinX die Ermittlungen übernommen.

Von Frank Döring