Anschlag auf Bahn: Zug kollidiert in Leipzig mit Couch

Leipzig

Es hätte ein schlimmes Ende nehmen können: Unbekannte haben im Leipziger Stadtteil Schönefeld eine Couch von der Kohlwegbrücke auf die darunter liegenden Gleise geworfen. Eine Regionalbahn kollidierte mit dem Möbelstück – glückliche Umstände verhinderten ernsthafte Folgen.

Der Unfall ereignete sich am 30. März gegen 23.15 Uhr, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. In der betroffenen Regionalbahn, die an jenem Abend auf der Fahrt von Geithain in Richtung Hauptbahnhof war, wurde niemand verletzt. Offenbar war der Aufprall nicht so heftig.

Bundespolizei sucht Zeugen

Wie Bundespolizeisprecherin Yvonne Manger auf LVZ-Nachfrage informierte, landete das Sofa eher seitlich im Gleisbereich, sodass das Triebfahrzeug des Zuges nicht frontal dagegen fuhr, sondern vor allem an der vorderen rechten Seite beschädigt wurde. Zur Schadenshöhe liegen bisher noch keine konkreten Angaben vor. „Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder mögliche Tätern geben können“, so Manger.

Da zuvor ein Zug ungestört den Abschnitt passieren konnte, kann die Bundespolizei den Tatzeitraum auf 22.30 bis 23.15 Uhr eingrenzen. Wer in dieser Zeit Personen auf der Kohlwegbrücke gesehen hat oder Informationen zur Tat geben kann, wendet sich an die Bundespolizei in Leipzig unter 0341 997990.

Schon früher Anschläge von Brücke

Nach ersten Zeugenaussagen stand das Sofa wohl schon länger auf der Kohlwegbrücke, die ein bekannter Treffpunkt für bestimmte Gruppierungen sein soll. In der jüngeren Vergangenheit wurden nach Angaben der Bundespolizei von dieser Brücke bereits Baustellenabsperrungen und Bürostühle auf die Bahngleise geworfen. Auch in diesen beiden Fällen gab es zum Glück keine schlimmeren Folgen.

Von Frank Döring