Anschlag auf Justizminister Gemkow in Leipzig: Freispruch rechtskräftig

Der Freispruch im Verfahren um den Anschlag auf die Familie von Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) ist rechtskräftig. Nach LVZ-Informationen hat die Staatsanwaltschaft ihre Revision gegen das Urteil des Landgerichts zurückgenommen. „Es konnten keine durchgreifenden revisionsrechtlich beachtlichen Mängel in der Urteilsbegründung festgestellt werden, deren Rüge zum Erfolg der Revision hätten führen können“, teilte ein Behördensprecher auf Anfrage mit.

Haftstrafe am Amtsgericht

Anfang Juli 2019 wurde Thomas K. (32), ein Kampfsportler aus der rechten Szene, im Berufungsprozess freigesprochen, nachdem ihn das Amtsgerichtim September 2017 wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt hatte. Laut Anklage soll Thomas K. mit Komplizen im November 2015 Granitsteine und mit Buttersäure gefüllte Weihnachtsbaumkugeln auf die Fenster von Gemkows Hochparterre-Wohnung in Leipzig geschleudert haben. Das Landgericht folgte der Argumentation der Verteidiger Mario Thomas und Curt-Matthias Engel, wonach es keinerlei Anhaltspunkte gab, dass der Angeklagte an der Tat beteiligt war. Nur eine DNA-Spur am Tatort sei für eine Verurteilung nicht ausreichend, so das Landgericht. Ursprünglich galt Thomas K. wegen seiner DNA, die an einer Verpackung für Weihnachtsbaumkugeln am Tatort sichergestellt wurde, als überführt. Doch das Landgericht hielt eine Sekundärübertragung des Zellmaterials für möglich.

