Leipzig

„Ich hatte noch nie Probleme mit der Antifa“, sagt Willy Ratzsch. „Bis zu diesem Blogeintrag.“

Willy ist mein ehemaliger Nachbar. Wir kennen uns nicht besonders gut, aber ich weiß, dass er vor einigen Jahren am Connewitzer Kreuz ein Barbecue-Restaurant eröffnet hat. Die recht olle Blechbude hatte er diesen Sommer fertig renoviert, mit neuen Fenstern, Fassade in dunkler Holzoptik und einem Biergarten. Auf der Karte standen Burger, vegan oder mit Fleisch. Der Name: „Willsons“. Willy hatte seinen Laden nach sich selbst benannt, so stolz war er.

Dann, so erzählt er es, kam die „ Antifa“.

In einer Nacht im Oktober, gegen 02:30 Uhr, schlugen die Täter die Scheiben seines neues Ladens ein. Vermutlich verwendeten sie dafür einen Feuerlöscher, den sie vorher mit einem Teerfarbe-Buttersäure-Gemisch befüllt hatten. Das übelriechende Zeug sprühten sie durch die zerschlagenen Fenster. „Wir haben das sechs Jahre lang aufgebaut, mit viel Mühe und Schweiß“, sagt Willy. „Nun ist die ganze Arbeit mit einem Mal futsch.“

„No Nazis“ schrieben die Angreifer an das „Willsons“

Wenige Minuten nach der Attacke klingelte sein Handy. Die Kripo war dran. Sie sagten: „Es gab einen Anschlag auf ihren Laden.“ Sie fragten: „Haben sie politische Feinde in Connewitz?“ Am nächsten Tag sah Willy, warum sie das fragten: Auf das „Willsons“ hatte jemand mit schwarzer Farbe ein großes „No“ geschrieben – und daneben „Nazis“ und „Sexism“. Die Täter sollen stattauswärts geflohen sein, die Soko LinX des Landeskriminalamts ermittelt.

Alles sah danach aus, als sei mein alter Nachbar Willy ins Visier militanter Aktivisten geraten. Wie konnte das passieren?

Willy Ratzsch ist ein großer, Mitte-30-Jähriger, der sich gut mit Pilzen auskennt und sich manchmal aus Verlegenheit durch die Haare fährt. Vor zehn Jahren ist er aus Sachsen-Anhalt nach Leipzig gekommen. Ich würde behaupten, dass er keiner ist, der sich besonders politisch gibt.

Aber Willy ist ein recht cleverer Geschäftsmann und Gastronom. Neben dem „Willsons“ führt er eine Bar, die früher mal ein Späti war und einen Späti der früher mal ein Handyladen war. Um Geld für die Renovierungsarbeiten im „Willsons“ zu sammeln, das hat er mir erzählt, bat Willy einige Bekannte, als Gesellschafter bei ihm einzusteigen. Einer der Gesellschafter ist der Grund dafür, dass das „Willsons“ angegriffen wurde. Sein Name ist Michael B.

Ein Mitinhaber mit Draht ins rechte Milieu?

Man findet die Geschichte über Michael B. auf einem Leipziger Antifa-Blog. „ Neonazis aus Wurzen und ihre Geschäftspartner in Leipzig“ lautet die Überschrift des Eintrags von Ende 2019, in dem es auch um das „Willsons“ geht. Gemeinsam mit einschlägig bekannten Rechtsradikalen, darunter der Wurzener Stadtrat Benjamin Brinsa, ein Kampfsportler mit dem Spitznamen „The Hooligan“, soll Michael B. in einen Wurzener Gebäudekomplex investiert haben – mit Spielothek, Pension, Konzerthalle, Bar und Diskothek.

Als Quelle nennt der Blogartikel eine Recherche der taz. Diese stützt sich auf eine Nachricht von einem „unbekannten Absender aus Wurzen“. In dieser war über die Beteiligten des rechtsradikalen Immobiliendeals zu lesen. Stimmt die Information? Michael B. war für eine Anfrage der LVZ nicht zu erreichen. Willy Ratzsch sagt: „Ich weiß nicht, ob Michael in diese Sache investiert hat. Er selbst ist auf keinen Fall ein Rechter, da bin ich mir ganz sicher.“

Natürlich weiß ich nicht, ob das die ganze Wahrheit ist. Allerdings nahm Willy den Blogartikel offenbar ernst. Er entschied, mit B. keine Geschäfte mehr zu machen und ihn aus der Gesellschaft auszuschließen. Das kündigte er einige Tage später auf Facebook an. Am 17. Juni dieses Jahres ließ er sich von B. den Ausschluss unterschreiben, das notariell beglaubigte Dokument liegt der LVZ vor.

Ein Schaden von 70.000 Euro

Willy glaubte, dass die Aufregung um seinen ehemaligen Geschäftspartner vorüber sei. In diesem Jahr wurde das „Willsons“ immer schicker, berühmter, belebter. Den Sommer über veranstaltete Willy in seinem Biergarten ein Sommertheater. An einem Abend zeigte er eine Dokumentation über Abschiebungen von Geflüchteten und sammelte Spenden für das Flüchtlingslager Moria.

Dann begannen einzelne Künstler, ihre Auftritte im „Willsons“-Biergarten abzusagen. Der Grund? Es ist der Blogeintrag über die „Geschäfte mit Neonazis“. „Irgendjemand hatte allen Künstlern, die bei uns auftreten wollten, den Link auf den Blogeintrag zugeschickt“, sagt Willy. „Ich frage mich, warum diese Leute nie auf mich persönlich zugekommen sind.“

Er versuchte sich seinen Künstlern zu erklären – erfolglos. In einer Nacht im Oktober wird das „Willsons“ verwüstet. Die gesamte Bar und eine wertvolle Siebträgermaschine werden dabei zerstört. Der Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro. Ob die Versicherung zahlt, steht noch nicht fest.

Von Josa Mania-Schlegel