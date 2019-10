Leipzig

Den bislang unbekannten Tätern bei der Brandstiftung in der Prager Straße (die LVZ berichtete) spielte offenbar eine Sicherheitspanne im Baustellenmanagement in die Hände. Christoph Gröner, Chef der am alten Technischen Rathaus bauenden CG Gruppe (800 Mitarbeiter), bestätigte dies am Freitag. Wegen eines M...