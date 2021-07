Leipzig

Sie müssen beide hinter Gitter: Nach einem Brandanschlag in einem Wohnhaus im Leipziger Stadtteil Mockau sind zwei 20-Jährige am Amtsgericht zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Beide Angeklagten hatten zum Prozessauftakt vor einer Woche über ihre Verteidiger Geständnisse abgelegt.

Für die Staatsanwaltschaft stand fest: Lucas P. und Jonas B. besorgten sich am 11. Januar dieses Jahres nachts an einer Tankstelle eine kleine Menge Benzin, die ausreichen sollte, um damit zwei Brandflaschen herzustellen. Gegen 2.15 Uhr sollen sie diese Molotowcocktails in einem Hochhaus in der Mockauer Straße gegen die Wohnungstür eines Widersachers geworfen haben.

Ein Mieter verletzt

Ein Brandursachenermittler der Kripo schloss vor Gericht zwar aus, dass dadurch das gesamte Gebäude abgebrannt wäre. Gleichwohl hätten die beiden jungen Männer ein Ausbreiten der Flammen und des giftigen Rauchs billigend in Kauf genommen, so die Anklagebehörde. Das betroffene Hochhaus bietet auf 16 Etagen immerhin Platz für 144 Mieter.

Die meisten von ihnen hatten Glück, da sich das Feuer vor allem im unmittelbaren Umfeld der Wohnungstür ausbreitete. Fußböden und Tapeten aus schwer entflammbaren Materialien verhinderten eine mögliche Katastrophe. Der Anschlag verlief somit vergleichsweise glimpflich: Wohnungsinhaber Tobias K., dem die Brandsätze gegolten hatten, konnte das Feuer selbst löschen und blieb unverletzt. Lediglich ein Nachbar von ihm kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wurde auf rund 12 000 Euro beziffert.

Gewaltsame Vorgeschichte

Die Motive für die Tat sollen im Persönlichen gelegen haben. Der Umstand, dass Tobias K. einst mit der aktuellen Freundin von Jonas B. liiert war und mit ihr zwei Kinder haben soll, bot offenbar genügend Potenzial für heftige, teilweise auch körperliche Auseinandersetzungen im Vorfeld des Anschlags mit Molotowcocktails. Dies bestätigten auch die beiden Verteidiger Stephan Flemming und Matthias Luderer, die für ihre Mandanten Erklärungen abgaben. Hinzu kam, dass beide Angeklagten zur Tatzeit Drogen und Alkohol intus gehabt haben sollen.

Am Ende verkündete Amtsrichterin Christine Ludewig für Jonas B. eine Jugendstrafe von anderthalb Jahren – ohne Bewährung. Mitangeklagter Lucas P., dem außerdem ein Drogendelikt sowie Diebstahl beziehungsweise Hehlerei vorgeworfen worden war, wurde zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Beide waren bereits wenige Tage nach dem Anschlag in Untersuchungshaft gekommen.

Von Frank Döring