Ansiedlung von Innovationsagentur ist ein Meilenstein für Leipzig

Leipzig

Mit Superlativen sollte prinzipiell vorsichtig umgegangen werden. Aber die neue Ansiedlung der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SprinD) in Leipzig ist vor allem eins – ein wirtschaftlicher und innovativer Meilenstein für die Sachsen-Metropole. In einem harten Standort-Wettbewerb durchgesetzt gegen die vermeintlichen Favoriten Berlin und Potsdam und am Ende auch noch gegen Karlsruhe – das kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Sektkorken im Rathaus dürfen knallen, nach dem Fernstraßen-Bundesamt ist es der zweite Ansiedlungscoup einer Bundesbehörde für die Stadt Leipzig. Darauf sollte angestoßen werden.

Ein Selbstläufer war die Entscheidung jedenfalls nicht. Und schon gar nicht war es nur der „Ost-Bonus“, der am Ende für Leipzig die Entscheidung gebracht hat. Mit der Karte wollten ja auch Berlin und Potsdam gewinnen. Nein, die Messestadt hat sich gegen 17 Bewerber durchgesetzt, weil sie mit harten Faktoren gepunktet hat. Mit einer sehr guten Verkehrsanbindung, als neuer Standort für Start-Ups, als Zentrum für starke Hochschulen und Wissenschaft, als Anlaufpunkt für eine kreative Gründerszene, in der sich Wirtschaft und Kunst gegenseitig befruchten und als Stadt mit einem weltoffenem Klima.

Im Leipziger Westen trifft Moderne auf Tradition

Dass die neue Agentur nun wahrscheinlich ihr Domizil auf dem Gelände der Baumwollspinnerei beziehen wird, wäre dann nur folgerichtig. Moderne trifft auf Tradition: Im Leipziger Westen, wo schon der Gründerzeit-Pionier Karl Heine vor gut hundert Jahren Aufbruchstimmung erzeugte, soll ein neues Kapitel für Forschung und Innovation in der Stadt aufgeschlagen werden. Ein Hauch von Silicon Valley in Leipzig.

Den Ansiedlungserfolg können sich Stadt und Land gleichermaßen auf die Fahnen schreiben. Er zeigt vor allem eins: Wie wichtig ein gemeinsames Vorgehen ohne politische Scheuklappen ist. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und SPD-OBM Burkhard Jung haben quasi im schwarz-roten-Doppelpass die entscheidenden Tore erzielt. Ende Juli ihr gemeinsamer Bewerbungsbrief mit der geschickten Anspielung auf die Leipziger Wurzeln von Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera – und dann machten sie vier Wochen später die Vorstellung Leipzigs als potenziellen Agentur-Standort zu ihrer Chefsache. Die Präsentation der Leipziger Wirtschaftsförderung flankiert von zwei politischen Entscheidern – so geht Erfolg auf sächsisch.

Gründungsdirektor Laguna ist gebürtiger Leipziger

Natürlich war es da nicht von Nachteil, dass Gründungsdirektor Laguna ein gebürtiger Leipziger ist – und seine privaten Kontakte nach der Ausreise 1974 nie abgerissen sind. Aber in Anbetracht der großen Fördersumme von einer Milliarde Euro in den nächsten zehn Jahren wäre Lagunas „Heimatgefühl“ als Grund für die Entscheidung pro Leipzig viel zu wenig. Letzten Endes muss es dem IT-Unternehmer um beste Startbedingungen für seine Agentur gehen – und darum, dass so schnell wie möglich neue Erfindungen „Made in Germany“ die Welt erobern. Und das alles hat er in Leipzig gefunden.

Von André Böhmer