Ansturm auf Termine: Friseure melden volle Kalender und bitten um Geduld

Leipzig

Die Meldung über das Lockdown-Ende für Friseursalons ab dem 1. März war kaum durch die Nachrichten-Kanäle gesaust, als der Ansturm begann: Seit Mittwoch prasseln auch in Leipzig Terminwünsche auf die Coiffeure ein. Die quittieren das sowohl mit Vorfreude als auch besten Vorsätzen für Vernunft beim Comeback.

Silke Fox-Georgi, Betreiberin des Salons DC Leipzig im Musikerviertel, ist glücklich über das Ende einer zweieinhalb Monate langen Ungewissheit. „Meine Arbeit hat mir sehr gefehlt“, sagt sie. Den Kontakt zur Kundschaft haben sie und ihr sechsköpfiges Team auch während des Stillstandes gehalten, „das hat uns gut getan“. Anmeldungen sind bei DC Leipzig telefonisch und online per Klick auf den „Wunschtermin“-Button möglich. Der März ist allerdings schon ausgebucht, viele werden noch länger auf einen frischen Schnitt und neue Farbe warten müssen.

Nicht auf Kosten der Qualität

Fox-Georgi legt Wert darauf, wichtige Kriterien einzuhalten. Dazu gehört nicht nur die Auflage, dass sich lediglich eine Person pro zehn Quadratmeter im Laden aufhalten darf. „Wir müssen auch darauf achten, das Niveau nicht zu vernachlässigen“, sagt die Chefin. „Es wäre fatal, den Kalender vollzustopfen und von 7 bis 21 Uhr zu schneiden. Deshalb ist jedes Nein an einen Kunden ein Ja zur Qualität.“

Ihr Kollege Gerd Streitberg unterstützt die Einstellung: „Ich bitte meine Klientel um Geduld, denn es geht nicht nur darum, wieder kurze Haare zu haben – es soll auch gut aussehen.“ Mit der Genehmigung, wieder zu öffnen, sei zudem eine hohe Verantwortung verknüpft. „Wenn es zuginge wie im Taubenschlag, würde die Gefahr der Ansteckungen steigen“, warnt er. In Streitbergs Salon sind erst ab kommenden Dienstag die Telefone freigeschaltet. „Der März ist durch die Stammkundschaft eh schon blockiert, und ich möchte nichts überstürzen.“

Die ersten Wochen sind dicht

Auch bei Friseure Bergmann im Ranstädter Steinweg ist die Aussicht auf einen März-Termin so groß wie die Möglichkeit, auf einer Glatze Locken zu drehen. „Die ersten acht Wochen sind vollkommen dicht“, sagt Beatrice Bergmann. „Das Telefon steht nicht still, es hagelt Mails und Messenger-Nachrichten.“ Die wochenlange Pause hat für eine Bugwelle von Anfragen gesorgt, die es nun sukzessive abzuarbeiten gilt. Bei dem seit 1900 existierenden Familienbetrieb ist das Online-Buchungssystem vorerst abgeschaltet, anfragen kann man telefonisch oder per Mail.

Auch Bergmann lehnt Akkordarbeit auf Kosten von Qualität und Gesundheit ab. Extra-Termine jenseits der Salonräume bleiben trotz finanzieller Lockmittel für die Masterstylistin tabu, auch während des Lockdowns ist sie konsequent geblieben. Dass einige das anders handhaben, will sie nicht pauschal verurteilen. „Wer zuvor kaum Rücklagen angesammelt hatte, für den ging es in den letzten Wochen um die nackte Existenz, da zählte jeder Cent“, sagt sie.

Lockdowns bei Friseuren Den ersten Lockdown wegen des Coronavirus’ mussten Friseure vom 23. März bis zum 3. Mai 2020 hinnehmen. Ab dem 16. Dezember traf es sie erneut. Am Mittwochabend verkündete der Corona-Gipfel, dass Friseure ab 1. März wieder Kundinnen und Kunden bedienen können. Im Vergleich zu anderen Branchen wie Kultur und Gastronomie kamen Friseure damit noch relativ glimpflich davon.

Silke Fox-Georgi sieht das genauso. „Einige hatten schlicht keine andere Wahl. Leider hat das in unserer Branche für Misstöne und Misstrauen gesorgt“, bemerkt sie. „Nun wird es Zeit, dass sich die Stimmung verbessert. Ich freue mich darauf!“

Von Mark Daniel