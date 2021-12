Ansturm bei der Post: Leipziger verschicken Weihnachtspakete

Leipzig

Der 20. Dezember ist der Stichtag für die Weihnachtspost. Wer möchte, dass das Paket noch rechtzeitig vor Heiligabend ankommt, muss es spätestens jetzt losschicken. Vor den Poststationen bildeten sich am Montag deshalb lange Schlangen.

„Erst ab Januar wird es entspannter“

Im Untergeschoss des Schreibwarenladens „Rothstift“ auf der Karli gibt es einen Schalter, an dem Pakete entgegengenommen werden. Etwa 15 Personen stehen am Montagnachmittag an. „Heute ist besonders viel los“, erzählt Inhaber Manuel Roth. Man merke, dass viele Leute in der Pandemie-Zeit online bestellen und Pakete versenden. „Nach Weihnachten ist auch noch mal viel los an Retouren. Erst ab Januar wird es entspannter“, sagt er. Kein Wunder, denn bei der DHL gilt der Dezember als umsatzstärkster Monat das Jahres. Nach Konzernangaben verlassen bis zu 550.000 Päckchen täglich das Gelände, an normalen Tagen sind es nur 380.000 Pakete.

Am Paketschalter im Untergeschoss arbeitet normalerweise eine Person. Nun sind es phasenweise sogar drei. Rechts oberhalb des Schalters ist ein Bildschirm, auf dem lustige Tiervideos laufen – um den Kunden die Wartezeit zu versüßen. Eine Frau hat eben ein Päckchen aufgegeben. „Ein Weihnachtspaket für eine Freundin“, sagt sie. „Wenn das nicht rechtzeitig ankommt, ist das aber auch nicht schlimm.“ Ein paar Schritte weiter hinten in der Schlange steht Martin, er wartet seit etwa zehn Minuten. Die zwei Pakete in seinem Arm hat er kurz abgestellt. „Ich verschicke an die Familie ein Päckchen mit Fotos und selbst gemachte Karten. Es soll noch pünktlich vor Weihnachten ankommen!“

Matthias verschickt ein Päckchen sowie Weihnachtskarten nach Sachsen-Anhalt. Quelle: Dirk Knofe

Matthias trägt ein großes Paket. Für Freunde, genauer gesagt deren Kinder. Bis nach Haldensleben in Sachsen-Anhalt soll es das Geschenk noch vor Weihnachten schaffen. Trotz Pandemie und 2G-Regelung im Einzelhandel ist er kein großer Fan von Online-Shopping. „Dafür kauft meine Frau wesentlich mehr online.“

Großer Andrang ist keine Überraschung

Vor der Postfiliale in der Windmühlenstraße stehen die Menschen ebenso Schlange. Diese reicht bis vorne an die Ecke zum Bäcker. Anders als bei Rothstift müssen die Leipzigerinnen und Leipziger hier in der Kälte warten. Beschwerden hört man trotzdem keine. Anna steht am Ende der Schlange. Sie schickt ihrer Oma nach Freiburg einen selbstgemachten Kalender und Plätzchen. Bis sie das Paket aufgeben kann, wird es wohl noch etwas dauern.

Hagen hat kein Päckchen, sondern nur einen Abholschein dabei. „Es ist wohl eine Briefsendung, die persönlich übergeben werden muss“, verrät er. „Ich vermute, es ist ein Weihnachtsgeschenk, aber ich weiß nicht, von wem.“ Der große Andrang überrascht ihn nicht. „Ich bin heute schon dreimal hier vorbei und es war immer so viel los.“ Der Leipziger kauft selbst lieber im Laden und weniger online.

Cornelia muss das Paket mit Plätzchen und einer DVD nur noch schnell beschriften – dann wird es losgeschickt auf den Weg nach Ingolstadt. Quelle: Dirk Knofe

Cornelia hat es fast geschafft. Nur noch die beiden Päckchen beschriften und dann können sie los auf den Postweg. Etwa 40 Minuten hat sie schon in der Kälte gewartet. „Das ist jedes Jahr so“, sagt sie. Ein Päckchen mit Plätzchen geht zu ihrer besten Freundin nach Gießen. Ein anderes zu ihrem Vater nach Ingolstadt. Die Studentin selbst hat in der Weihnachtszeit auch schon ein Paket bekommen. „Einen Adventskalender“, verrät sie.

Ob die Pakete noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommen? Cornelia ist zuversichtlich. „Letztes Jahr habe ich das Paket extra eine Woche vor Weihnachten losgeschickt – und es war am nächsten Tag da!“

Von Yvonne Schmidt