Leipzig

Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen sind in Leipzig am Montag zunächst ruhig geblieben. Auch Gegenprotest, der sich vorwiegend am Völkerschlachtdenkmal und am Augustusplatz formiert hatte, ging ohne größere Zwischenfälle zu Ende. Angaben zur Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Die Rede war lediglich von Menschen im zwei- bis dreistelligen Bereich auf den jeweiligen Versammlungen.

In Sachsen sind seit dem 14. Januar wieder Demonstrationen mit bis zu 1000 Menschen gestattet. Wie die Polizei vorab mitgeteilt hatte, waren für den Montag insgesamt 13 Versammlungen in Leipzig und den Landkreisen angemeldet.

Corona-Gegner versuchen durch Spaziergänge, Auflagen zu umgehen

Die Zahl der angemeldeten Kundgebungen bildet allerdings nicht das alle Demonstrationen ab: Durch inzwischen etablierte „Spaziergänge“ versuchen Gegner der Corona-Maßnahmen, Anmeldungen zu umgehen – auch, weil die Versammlungsbehörden sonst Auflagen wie Maskenpflicht verhängen würden, die die Demonstranten in der Regel missachten.

Diese Taktik wurde in Leipzig am Montagabend offenbar erneut angewendet: Nach Berichten mehrerer Augenzeugen sei eine zweistellige Zahl sogenannter Spaziergänger in der Nähe des Augustusplatzes von Einsatzkräften eingekesselt worden. Die Behörden wollten entsprechende Angaben am Abend weder bestätigen noch dementieren.

Auch in anderen Städten wird demonstriert

Fast zur gleichen Zeit versammelten sich am Völkerschlachtdenkmal Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten im dreistelligen Bereich, mit dem Ziel, „der rechten Raumnahme etwas entgegenzusetzen“, wie die Versammlungsleitung erklärte.

Auf dem Augustusplatz stellten sich Demonstrierende der Initiative Stiftung Friedliche Revolution hinter die Demokratieglocke. „Uns ist wichtig, die Demokratieglocke nicht der Bewegung Leipzig zu hinterlassen“, sagte die Versammlungsleiterin. Die Bewegung Leipzig steht dem Milieu der selbst erklärten „Querdenken“-Bewegung nahe und mobilisiert gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Gegen 19 Uhr waren in der Innenstadt allerdings keine Corona-Gegner in größerer Zahl zu beobachten.

Laut Polizei gab es auch Proteste in Engelsdorf, Liebertwolkwitz und Böhlitz-Ehrenberg mit Teilnehmerzahlen im niedrigen dreistelligen Bereich. Auch in Grimma, Zwenkau, Markranstädt und anderen sächsischen Städten versammelten sich demnach Gegner der Corona-Einschränkungen.

