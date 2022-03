Leipzig

In Leipzig rufen für das bevorstehende Wochenende erneut mehrere Initiativen zu Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine auf. Bereits für Samstag hat die Stiftung Humanitäre Hilfe Ukraine e.V. unter dem Motto „Putins Krieg in der Ukraine stoppen“ ab 12 Uhr zu einer Versammlung mit voraussichtlich etwas 2000 Teilnehmenden aufgerufen. Bis zu 1000 Menschen mehr wurden für den Protest von „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“ am Sonntag angemeldet.

Im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr soll dann neben mehreren Kundgebungen auch ein Demonstrationszug über den Leipziger Ring ziehen und so ein Zeichen der Solidarität für die Menschen in der Ukraine setzen. Vom Augustusplatz führt die geplante Route über den Roßplatz, den Wilhelm-Leuschner-Platz, Martin-Luther-, Dittrich-, Goerdeler und Tröndlinring zum Willy-Brandt-Platz, Georgiring und zurück zum Augustusplatz.

Unter anderem rufen das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“, die Jusos Leipzig, die Grüne Jugend, die Linksjugend sowie SDS Leipzig zum Protest auf. „Wir gehen gemeinsam und in Solidarität mit der ukrainischen Zivilbevölkerung, die unter Putins Angriffskrieg leidet, auf die Straßen“, erläutert Shirin Jameela das Anliegen des breiten Demo-Zusammenschlusses. „Unsere Solidarität gilt auch den Menschen, die in Moskau, Sankt Petersburg und so vielen anderen Städten Russlands ihre Stimme gegen den Krieg erheben. Wir sind tief beeindruckt von ihrer Kraft und ihrem Mut. Gemeinsam mit ihnen streiten wir dafür, dass Putin sofort alle Angriffe einstellt, sich aus der Ukraine zurückzieht.“

„Eine starke und aktive Zivilgesellschaft kann und muss jetzt in Solidarität handeln“

Rudolph-Kokot von „Leipzig nimmt Platz“ fügt hinzu: „Wir rufen alle Menschen auf, sich klar im Sinne der Menschlichkeit und des Friedens zu positionieren und mit uns gemeinsam auf die Straße zu kommen. Gleichzeitig appellieren wir an alle Bürger*innen sich bei den vielen humanitären Hilfsmöglichkeiten einzubringen - mit Spenden oder auch direkten ehrenamtlichen Engagement. Eine starke und aktive Zivilgesellschaft kann und muss jetzt in Solidarität handeln.“

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine demonstrieren in Leipzig regelmäßig Menschen für eine friedliche Lösung und das Ende des Kriegs. So legten am Freitag vor einer Woche mehrere Tausend Menschen zeitweise den Verkehr auf dem Innenstadtring lahm. Auch für Sonntag kündigt die Stadt Einschränkungen entlang der Demonstrationsroute an.

Von Anton Zirk