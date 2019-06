Leipzig

Zwei Demonstrationen werden am Sonnabend für Verkehrsbehinderungen sorgen. Nach Angaben des Ordnungsamtes ist am Vormittag unter dem Motto „Sound of Silence – Für saubere Luft und weniger Verkehrslärm – Mehr Watt für die Stadt“ ein Aufzug mit etwa 50 Elektroautos angezeigt. Zwischen 10 und 13 Uhr ist mit Einschränkungen entlang der Route zu rechnen. Die Strecke führt von der Permoserstraße zum Ring und von dort sternförmig in die Hauptmagistralen der Stadt wie Eutritzscher Straße, Jahnallee, Karl-Liebknecht-Straße, Prager Straße und über den Augustusplatz und die Brandenburger Straße zurück zur Permoserstraße.

Ab 14 Uhr ist laut Stadt unter dem Motto „Neonazi-Treffpunkt in der Kamenzer Straße schließen! Einen Gedenkort schaffen“ ein Aufzug mit etwa 500 Teilnehmern angemeldet. Bekanntlich hatte in der Kamenzer Straße zu Nazi-Zeiten ein Frauen-Außenlager des KZ Buchenwald gestanden. Die Frauen, meist Polinnen, mussten in den benachbarten Hasag-Werken Munition und Panzerfäuste für die Nazis herstellen. Heute ist das später dort entstandene Gebäude ein beliebter Treff auch für Kampfsportler aus der rechten Szene. Bis 20 Uhr wird dagegen protestiert. Die Route führt vom kleinen Willy-Brandt-Platz über die Nikolaistraße, den Brühl und den Augustusplatz über die Dresdner Straße, die Konstantinstraße und das Rabet zur Hermann-Liebmann-Straße, den Stannebeinplatz, die Löbauer Straße und zur Kamenzer Straße.

Von -tv