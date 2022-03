Leipzig

Alle sind neugierig, wie es weitergeht. „Ich rede mir den Mund fusselig“, seufzt Matthias Seifert. Fast sein halbes Leben lang, seit 32 Jahren, organisiert der 68-jährige Seniorchef der Abuha GmbH den Leipziger Antik-Markt auf dem Agra-Gelände im Süden der Stadt. Doch nach zwei Corona-Jahren steht die Zukunft erneut auf der Kippe: Ab kommender Woche sollen in den alten Messehallen Zelte aufgeschlagen und im Freien Container aufgebaut werden, um Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. „Alle fragen mich. Aber ich möchte ja selbst wissen, was dann mit uns geschieht“, sagt Seifert.

Neue Messe, Kohlrabizirkus oder doch wieder Agra?

Tausende Menschen haben an diesem Samstag bei Sonnenschein an den rund 900 Ständen gestöbert, am Sonntag von 8 bis 15 Uhr werden weitere tausende Gäste erwartet. Aber Seifert kann sich darüber nicht richtig freuen. „Meine Gedanken sind schon beim nächsten Markt.“ Am 30. April und 1. Mai soll er stattfinden. Die Frage ist, wo. Auf der Neuen Messe? Im und am Kohlrabizirkus? Weiterhin im Agra-Park, nur weiter südlich, ausschließlich im Freien und zum Teil auf Markkleeberger Gemarkung? „Das wäre uns der liebste Kompromiss“, sagt Seifert. Der Standort ist etabliert, hat viele Parkplätze und liegt nah an der Autobahn. Dagegen seien die anderen beiden Areale zu klein, die die Stadt ins Spiel gebracht hat. Bis 1. April soll es eine Entscheidung geben.

Seit 32 Jahren organisiert er den Antikmarkt auf der Leipziger Agra: Matthias Seifert (68). Quelle: Dirk Knofe

Fest steht bislang lediglich, dass die Agra-Hallen in gut einem Monat nicht zur Verfügung stehen. Daher wird dann auch Detlev Niggeling wahrscheinlich nicht dabei sein. „Obwohl das hier seit zwei Jahrzehnten mein Lieblingsmarkt ist“, betont der Händler aus Rendsburg in Schleswig-Holstein. Der 66-Jährige hat auf mehreren Tischen dänische Bilderrahmen, französische Bronze-Skulpturen, skandinavischen Glasschmuck aus dem 19. Jahrhundert aufgereiht – Ware, die er lieber unter einem Dach anbietet. Draußen könnten Wind und Regen Schaden anrichten. Drinnen werden die Stände sogar nachts bewacht. „Ich treffe hier Kollegen aus London, Bayern, Kopenhagen“, sagt Niggeling. „Nicht hier zu sein – das täte mir weh.“ Rund 300 Hallenplätze hat die Abuha GmbH diesmal verteilt. Seifert rechnet damit, dass die meisten dieser Pächter bei einer reinen Freiluft-Variante fernbleiben. Möbel- und Briefmarkenhändler, Antiquare und Verkäufer von Musikinstrumenten.

Seinen kostbaren Trödel stellt der Rendsburger Händler Detlev Niggeling lieber überdacht aus. Quelle: Dirk Knofe

Trödler und Ukrainer für ein Wochenende Nachbarn?

Doch egal, wen man hier fragt: Für die Suche nach Unterkünften für Ukrainerinnen und Ukrainer hat jeder Verständnis. „Klar muss man da helfen“, sagt Niggeling. Seifert hat die Idee, die Geflüchteten einzubinden, sollten sie und die Trödler am besagten April/Mai-Wochenende vorübergehend Nachbarn sein. „Für sie wäre es doch auch eine Abwechslung.“ Mit einer Drehleier, die über den Antik-Markt zieht, wird traditionell Geld für einen guten Zweck gesammelt. „Die Spenden könnten wir den Menschen aus der Ukraine zukommen lassen“, regt Seifert an.

Am Wochenende hat Kathi Langner mit der Drehorgel Spenden für das Kinderhospiz „Bärenherz“ gesammelt. Beim nächsten Antikmarkt könnten vielleicht Geflüchtete aus der Ukraine Nutznießer sein. Quelle: Dirk Knofe

Eine abgespeckte Variante würde Händler Tobias Kahl jedenfalls nicht abschrecken – so lange die Agra der Standort bleibt. Seine Ware bietet er ohnehin draußen an. „Es ist der deutschlandweit beste Trödelmarkt“, findet auch er. Seine Familie betreibt im thüringischen Schloss Brandenstein einen Raritätenhandel. Münzen sind ihr Spezialgebiet. „Wir kommen seit Anfang an zum Antik-Markt, jetzt bereits in der zweiten Generation.“ Der Bergmannshut, den Kahl trägt, steht ebenfalls zum Verkauf.

Auch ihre Bergmannshüte stehen zum Verkauf: Silvio Herglotz (links) und Tobias Kahl. Quelle: Dirk Knofe

Schon die Corona-Pandemie macht der Branche zu schaffen. Seit dem ersten Lockdown im März 2020 fand der Antikmarkt zunächst nur zwei Mal statt: im September 2020 und Oktober 2021. Im aktuellen Jahr schien Normalität einzukehren mit Märkten im Januar und Februar; jetzt im März sogar ohne G-Beschränkung und lediglich in den Hallen mit Maskenpflicht. „Ausgerechnet, wo’s wieder losgeht, könnte plötzlich Schluss sein.“ Seifert ist betrübt. „Das wird wirtschaftlich kompliziert.“ Für die Händler, die aus allen Himmelsrichtungen anreisen, kommen die gestiegenen Spritpreise dazu. Die Autos auf den Parkplätzen haben Nummernschilder aus England, den Niederlanden, Dänemark, Kroatien und sonst woher. Sechs Stunden ist Niggeling von Rendsburg nach Leipzig unterwegs. „Die Fahrt kostet mich diesmal 100 Euro mehr als sonst“, klagt er. Geld, das erst einmal verdient sein will, damit sich das Trödelwochenende überhaupt rechnet.

Von Mathias Wöbking