Leipzig

Am Freitag lädt das Aktionsbündnis „ Leipzig nimmt Platz“ in das Volkshaus Leipzig, um ab 18 Uhr in einer Diskussionsrunde zum Thema „Rechte Netzwerke in Institutionen“ zu informieren. Journalist Aiko Kempen, die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss ( Die Linke), David Begrich vom Verein „Miteinander e.V.“ und Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sprechen mit Moderatorin Grit Krämer darüber, wie Akteure rechter Netzwerke in Behörden, Ministerien wie auch Bundeswehr und Polizei vertreten sind.

Ein neuer Blickwinkel soll zudem auch zivilgesellschaftliche Institutionen, Organisationen und Vereine in den Fokus rücken. Die Initiatoren fragen, ob es nicht auch in Kirchen, Gemeinden, Freiwilligen Feuerwehren, Kleingarten- und Heimatvereinen wie auch Schulen und Kindergärten diese Akteure und somit rechte Netzwerke geben könnte. Es soll vor allem um die Ziele und Strategien dieser gehen, kündigten die Aktivisten an.

Von lcl