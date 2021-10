Antisemitismus-Vorwurf: Ermittlungen gegen Westin-Mitarbeiter – Hotel wehrt sich

Leipzig

Nach den Antisemitismusvorwürfen des Sängers Gil Ofarim gegen Mitarbeiter des Hotels Westin in Leipzig liegen inzwischen mehrere Strafanzeigen bei den Behörden vor: sowohl gegen einen Mitarbeiter des Hotels wegen Volksverhetzung als auch gegen Ofarim selbst wegen Verleumdung. Zudem gibt es neue Anschuldigungen gegen das Hotel. Die Hausleitung selbst hat ihre Angestellten inzwischen zu den Ereignissen befragt und beauftragte einen Anwalt, die Vorwürfe im Haus aufzuklären. In einem ersten Schritt sei nun das Überwachungsvideo aus der Hotellobby ausgewertet worden, heißt es.

Gil Ofarim hatte seine Anschuldigungen am Dienstag in einem Video öffentlich gemacht. In dem vor dem Eingang des Hotels aufgenommenen Clip berichtet der Sänger sichtlich betroffen davon, dass ihn zwei Mitarbeiter bei der Ankunft am Montag aufgefordert hätten, seine offen getragene Davidstern-Kette abzunehmen – ehe er einchecken dürfe. Wie Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Mittwoch erklärte, wurde inzwischen durch eine unbeteiligte dritte Person Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen einen der im Video genannten Hotel-Mitarbeiter gestellt. Dieser wirft Ofarim im Gegenzug bei der Behörde Verleumdung vor und hat zudem Anzeige gegen unbekannt gestellt, weil er in sozialen Netzwerken bedroht worden sei.

Bisher keine Strafanzeige von Ofarim selbst

Gil Ofarim selbst hat sich bisher noch nicht dazu entschlossen, die Ermittlungsbehörden einzuschalten. Wie seine Sprecherin gegenüber der LVZ erklärte, habe sein Rechtsbeistand ihm aber dringend dazu geraten. In einem Interview mit Spiegel-Online sagte der 39-Jährige, er sei bisher noch nicht dazu gekommen, werde dies aber wahrscheinlich nachholen.

Im beschuldigten Westin-Hotel soll Geschäftsführer Andreas Hachmeister seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch am Dienstag zusammen gerufen haben. Auf seine Frage, ob Ofarim im Haus tatsächlich antisemitisch beleidigt wurde, sei die einhellige Antwort „nein“ gewesen. Hachmeister wolle sich selbst allerdings erst eine Meinung bilden, wenn eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei ihre Ermittlungen im Haus abgeschlossen habe, hieß es auf LVZ-Nachfrage.

Video zeigt Szene in der Lobby – ohne Ton

Die zwei direkt beschuldigten Mitarbeiter des Check-Ins wurden bereits am Dienstag beurlaubt. In ausgewerteten Videobändern aus der Lobby soll nun angeblich zu sehen sein, wie der Sänger aufgeregt agiert und einer der beschuldigten Männer dann auf ihn einwirkt. Eine Tonaufzeichnung der Szene gebe es allerdings nicht. Anschließend habe das Hotel vom Hausrecht Gebrauch gemacht und den Gast zum Gehen bewegt, so die Angaben aus dem Westin.

Ähnliches hat laut eigener Angaben auch Piero Vecchioli im Haus erlebt. Nach Bekanntwerden des Falls Gil Ofarim meldete sich der Manager von Sängerin Patricia Kelly und erhebt nun ebenfalls schwere Vorwürfe gegen das Westin, die sich auf den Juli 2020 beziehen. Damals sei er zusammen mit Kelly Gast im Hotel gewesen, beschwerte sich an der Rezeption über Mängel in seinem Zimmer und wollte Ersatz. „Das ging nicht. Ich wollte deshalb den Hotelmanager sprechen. Der kam etwas später zu meinem Zimmer, polterte an die Tür und sagte sinngemäß: ,Wegen dir, du Drecks-Schwuchtel, bin ich jetzt hier raufgekommen. Geh in Dein Scheißland zurück‘“, so Vecchioli gegenüber der LVZ.

Weil er sich am Morgen danach bei der Betreibergesellschaft beschweren wollte, sei ihm Hausverbot erteilt worden. „Man hat mich dann regelrecht rausgeschmissen“, so Vecchioli weiter. Westin-Chef Hachmeister sagte dazu: „Davon ist nichts wahr.“ Er könne sich gut an diese Situation erinnern, es seien keinesfalls homophobe Aussagen gefallen. Vielmehr habe Vecchioli ihn im Streit beleidigt und deshalb Hausverbot erhalten.

