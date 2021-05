Leipzig

Die Kapitulation des Nationalsozialismus ist 76 Jahre her. An vielen Orten in Sachsen wurde am Wochenende entsprechend dankbar an den Tag der Befreiung erinnert. Die menschenverachtenden Ideen, der braune Hass der Nazis sind aber leider immer noch nicht ausgestorben. Ganz im Gegenteil. Opferverbände registrieren unter anderem auch wieder steigende Angriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Das oftmals sehr weltoffene Leipzig ist dabei einer der antisemitischen Hotspots im Freistaat. Innerhalb von nur einer Woche gab es zwei Angriffe in unterschiedlichen Stadtteilen: Erst wurde eine junge Frau in Gohlis von ihrer Nachbarin aus ihrer Wohnung gejagt, weil sie Hebräisch sprach. Dann schmierten Unbekannte einen Davidstern an die Fensterscheibe eines Geschäfts in der Eisenbahnstraße. Die Parallelen zu den Pogromen der 1930er Jahr in Deutschland und zum Beginn des Holocausts sind nicht nur offensichtlich – sie sind von den Täterinnen und Tätern bewusst gewählt.

Antisemitismus ist wieder Alltag

Antisemitismus ist in Deutschland erneut Alltag geworden – bei vielen Menschen gehört der Hass auf Jüdinnen und Juden inzwischen wieder zum guten Ton. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Wer daran zweifelt, sollte mal in eine der Chatgruppen von sogenannten „Querdenkern“ oder anderen Corona-„Widerständlern“ schauen. Da hetzt beispielsweise ein bekannter Koch seit Monaten ungehindert offen gegen alles Jüdische, markiert verhasste Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten mit gelben Sternen. Und mehr als 100.000 Mitleser finden es super, teilen es in andere Gruppen. Wer auf Protesten gegen Corona-Maßnahmen lauscht, muss meist nicht lange warten, bis von einer angeblichen Weltverschwörung des jüdischen Finanzkapitalismus als Ursprung allen Übels die Rede ist. Es ist nicht nur ausgemachter Blödsinn, der auf Youtube, Telegram und Co. verbreitet wird. Es ist kalkulierter Hass, hinter dem nicht selten bekannte Neonazis stehen.

Das darf so nicht weitergehen. Mir ist bewusst, wer seit Monaten in die „querdenkende“ Parallelwelt abgedriftet ist, wird auch dies hier nicht lesen. Aber bei allen anderen sollten spätestens jetzt Alarmsignale schellen. Die junge Frau in Gohlis, die von ihrer Nachbarin attackiert wurde, stand Hilfe rufend auf der Straße. Keiner der anderen Menschen im Haus regte sich. Auch als die Täterin lautstark in die Wohnung eindringen wollte, kam der 26-Jährigen niemand zu Hilfe. Niemand. Es ist beschämend. Lassen Sie uns künftig gemeinsam mehr hinschauen und dem Hass und Antisemitismus mit Bestimmtheit entgegentreten. Nicht erst morgen, ab sofort.

Von Matthias Puppe