Nach Notlandung in Russland: Antonovs bleiben in Leipzig am Boden

Eine AN-124 von Volga-Dnepr-Airlines legte am 13. November auf dem Nowosibirsker Tolmachevo Airport in Russland eine Notlandung hin. Die Riesenflieger dürfen nun in Leipzig/Halle bis auf Weiteres nicht mehr starten.