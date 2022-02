Leipzig

Das größte Frachtflugzeug der Welt – die Antonov AN-225 – ist Angaben des ukrainischen Außenministers zufolge zerstört worden. „Russland mag unsere Mriya zerstört haben“, schrieb Dmytro Kuleba am Sonntagnachmittag auf Twitter. „Aber sie werden nie in der Lage sein, unseren Traum eines starken, freien und demokratischen europäischen Staates zu zerstören.“

Das Unternehmen Antonov selbst schrieb zu den Fragen nach der Lage am Sonntag bei Twitter, solange Experten den Frachtflieger nicht untersucht hätten, könnten sie nichts zum Zustand der Maschine sagen.

Erste Gerüchte über Zerstörung am Donnerstag

Bereits am Donnerstag hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob die weltweit einzige Antonov AN-225 bei einem russischen Angriff auf den Kiewer Frachtflughafen Hostomel beschädigt wurde. Dimitri Antonow, der Chefpilot der Antonov Airlines, zu der das Flugzeug gehört, hatte das in einem entsprechenden Statement auf Facebook dementiert. Am Sonntag schrieb er, es gebe viele Gerüchte um den Zustand der Mriya – bis es verlässliche Informationen gebe, „glauben wir gar nichts“.

Mehr als 30 Mal in Leipzig gelandet

Die AN-225 ist das längste und schwerste Flugzeug der Welt. Es war bereits mehrmals auf dem Schkeuditzer Flughafen zu Gast – insgesamt mehr als 30 Mal. Der letzte Besuch war im Januar. Im Dezember sei die Antonov, die auch den Namen „Mriya“ trägt, was übersetzt „Traum“ bedeutet, dagegen zweimal am Flughafen Leipzig/Halle gelandet.

Von jhz